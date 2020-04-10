В Вихоревке готовится к выписке пациент с коронавирусом

Вихоревка, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В инфекционном отделении Вихоревской городской больницы готовится к выписке пациент с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Братской райбольницы.

Вместе с тем за последние сутки в инфекционное отделение Вихоревской ГБ поступила 70-летняя жительница Братска с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, состояние пациентки средней тяжести.

Отмечается, что медицинская помощь обоим пациентам оказывается в полном объеме. Необходимый запас лекарственных препаратов, защитных и дезинфицирующих средств в инфекционном отделении и во всех структурных подразделениях Братской районной больницы имеется в достаточном количестве.

Напомним, в целом по региону на 9 апреля зарегистрировано 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией без учета двух погибших.