|Общество
|03.05.2018
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В январе-марте 2018 года в Приангарье заключили почти 150 соцконтрактов на 6,6 миллиона рублей
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Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в первом квартале 2018 года подписано 149 социальных контрактов на общую сумму 6,6 млн рублей. Всего в регионе сейчас реализуются семьями 198 действующих контрактов с управлениями соцзащиты.
Как сообщает пресс-служба регправительства, с учетом всех членов семей это 825 человек или 21,8 % от общего числа человек, получивших государственную социальную помощь.
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов отметил, что с гражданами, имеющими детей до 16 лет, заключено 188 социальных контрактов, что составляет 95% от общего числа. Средний размер ежемесячной помощи на основании контракта составляет 5524 рубля. Основные мероприятия, включенные в программу социальной адаптации: ведение личного подсобного хозяйства, разведение и содержание домашнего скота и птицы, активный поиск работы при посредничестве центра занятости населения, прохождение курсов профессиональной подготовки, реализация продуктов, полученных от личного подсобного хозяйства, индивидуально-предпринимательская деятельность, изготовление кондитерских изделий, реализация продукции.
Глава Минсоца подчеркнул, что все граждане, заключившие контракты, в обязательном порядке оборудовали свое жилье техническими средствами раннего обнаружения и оповещения о пожаре.
Сообщается, что среднедушевой доход семей, заключивших соцконтракты, увеличился в 0,8 раза, у девяти семей вырос доход от трудовой деятельности, у 36 семей – натуральные поступления из личного подсобного хозяйства. Кроме того, 15 человек прошли профессиональную подготовку, 10 семей начали осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность, 34 семьи преодолели трудную жизненную ситуацию, связанную с низкими доходами семьи, вышли из категории малоимущих семей.
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