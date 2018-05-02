В январе-марте 2018 года в Приангарье заключили почти 150 соцконтрактов на 6,6 миллиона рублей

Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в первом квартале 2018 года подписано 149 социальных контрактов на общую сумму 6,6 млн рублей. Всего в регионе сейчас реализуются семьями 198 действующих контрактов с управлениями соцзащиты.

Как сообщает пресс-служба регправительства, с учетом всех членов семей это 825 человек или 21,8 % от общего числа человек, получивших государственную социальную помощь.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов отметил, что с гражданами, имеющими детей до 16 лет, заключено 188 социальных контрактов, что составляет 95% от общего числа. Средний размер ежемесячной помощи на основании контракта составляет 5524 рубля. Основные мероприятия, включенные в программу социальной адаптации: ведение личного подсобного хозяйства, разведение и содержание домашнего скота и птицы, активный поиск работы при посредничестве центра занятости населения, прохождение курсов профессиональной подготовки, реализация продуктов, полученных от личного подсобного хозяйства, индивидуально-предпринимательская деятельность, изготовление кондитерских изделий, реализация продукции.

Глава Минсоца подчеркнул, что все граждане, заключившие контракты, в обязательном порядке оборудовали свое жилье техническими средствами раннего обнаружения и оповещения о пожаре.

Сообщается, что среднедушевой доход семей, заключивших соцконтракты, увеличился в 0,8 раза, у девяти семей вырос доход от трудовой деятельности, у 36 семей – натуральные поступления из личного подсобного хозяйства. Кроме того, 15 человек прошли профессиональную подготовку, 10 семей начали осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность, 34 семьи преодолели трудную жизненную ситуацию, связанную с низкими доходами семьи, вышли из категории малоимущих семей.

СПРАВКА:

Социальный контракт – это соглашение, которое заключается между гражданином и органом социальной защиты населения с целью помочь человеку выйти из трудной жизненной ситуации. Трудная жизненная ситуация, как правило, сопряжена с инвалидностью, болезнью, финансовыми трудностями, безработицей и другими обстоятельствами, которые могут возникнуть по независящим от человека причинам. Контракт заключается на срок от трех месяцев до года на основании программы социальной адаптации, разработанной уполномоченным органом совместно с получателем социальной помощи, в которой предусматриваются обязательные для реализации мероприятия. Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта в Иркутской области осуществляется с 2014 года.