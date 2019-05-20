В западных районах Иркутской области 21 мая ожидают грозы и сильный ветер

Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В западных районах Иркутской области местами 21 мая во второй половине дня ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 13-18 м/с, дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Кроме того, 21-22 мая в западных, центральных, южных и верхнеленских, местами в северных районах ожидается высокая четвёртого класса и чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов. В связи с этим ограничивается пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Иркутской области рекомендует жителям соблюдать все необходимые меры предосторожности: закрывать окна во время сильного ветра, быть предельно осторожными в обращении с огнем и пожароопасными предметами – усиление ветра способствует распространению пожаров.

– Помните о недопустимости палов сухой травы и сжигания мусора в условиях особого противопожарного режима, действующего на территории области. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подъездах. Не стоит прятаться во время порывистого ветра и грозы около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, – говорят в МЧС.

При усилении ветра важно взять под особый контроль местонахождение детей и не оставлять их без присмотра.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.