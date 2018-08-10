В Зиме открылось отделение волонтерского центра

Зима, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме открылось отделение Иркутского регионального волонтерского центра на базе Детского добровольного объединения «Молодежный союз».

Как отмечают в пресс-службе администрации Зимы, это лишь подтверждает активное развитие волонтерского движения в городе.

Иркутский региональный волонтерский центр (ИРВЦ) был основан в 2014 году волонтерами Олимпиады и Паралимпиады в Сочи с целью привлечения добровольцев к различным масштабным мероприятиям. В 2016 году ИРВЦ становится вторым волонтерским центром в России по активности и количеству мероприятий по версии Ассоциации волонтерских центров России. Основные направления деятельности – событийное, социальное, экологическое добровольчество.

С июля и зиминские добровольцы смогли стать частью команды ИРВЦ. В рамках сотрудничества с ним волонтеры смогут пройти специальное обучение, приобрести опыт участия в крупных всероссийских и международных мероприятиях, расширить сферу знакомств и многое другое. Сейчас ИРВЦ имеет свои отделения в Тайшете, Шелехове и поселке Новонукутский Нукутского района.