В Зиме рядом с пешеходными переходами установили макеты детей

Зима, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме по ходатайству Госавтоинспекции, межрайонной прокуратуры и администрации города установили реалистичные макеты фигур школьников вблизи пешеходных переходов. По информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, за последнее время на территории обслуживания МО МВД России «Зиминский» зарегистрировано 6 ДТП с участием несовершеннолетних, в двух случаях наезды на детей произошли на пешеходных переходах. Как отмечают правоохранители, главная цель подобных макетов - чтобы водители соблюдали скоростной режим. Фигурные изображения школьников напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила в местах скопления пешеходов и детей, а самим ребятам - о правильном поведении на пешеходных переходах. В целях эксперимента изготовлено и установлено два макета, один из которых размещен в районе детского сада, второй - на участке дороги с интенсивным движением в центре города. Благодаря присутствующим на фигурах световозвращающим элементам, макеты будут заметны водителям с дальнего расстояния и послужат для них сигналом к повышению бдительности и снижению скорости. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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