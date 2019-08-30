|Общество
|31.08.2019
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В Зиме рядом с пешеходными переходами установили макеты детей
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Зима, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме по ходатайству Госавтоинспекции, межрайонной прокуратуры и администрации города установили реалистичные макеты фигур школьников вблизи пешеходных переходов.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, за последнее время на территории обслуживания МО МВД России «Зиминский» зарегистрировано 6 ДТП с участием несовершеннолетних, в двух случаях наезды на детей произошли на пешеходных переходах. Как отмечают правоохранители, главная цель подобных макетов - чтобы водители соблюдали скоростной режим. Фигурные изображения школьников напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила в местах скопления пешеходов и детей, а самим ребятам - о правильном поведении на пешеходных переходах.
В целях эксперимента изготовлено и установлено два макета, один из которых размещен в районе детского сада, второй - на участке дороги с интенсивным движением в центре города. Благодаря присутствующим на фигурах световозвращающим элементам, макеты будут заметны водителям с дальнего расстояния и послужат для них сигналом к повышению бдительности и снижению скорости.