В Зиминском районе после 20-летней разлуки отыскали брата жительницы Красноярского края

Зиминский район, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области полицейский оказал помощь жительнице Красноярского края в поисках её пропавшего 20 лет назад родного брата. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Ещё в конце января этого года на служебный телефон участкового обратилась жительница Красноярского края. Телефон сотрудника она нашла на сайте ГУ МВД по Иркутской области.

Женщина рассказала историю о разлуке со своим старшим братом, когда они оба после ухода из жизни родителей оказались в социальных приютах. Она сообщила, что её родственник мог проживать на улице Ярославского Зимы. Прибыв на указанный адрес, опросив старожилов, сотрудник полиции установил, что действительно несколько лет назад здесь проживал мальчик, судьба которого им не известна.

Поиск осложнился тем, что его фамилия нигде не значилась в базах правоохранительных органах. В ходе дальнейших разбирательств участковый установил, что такую же фамилию носит первоклассник одной из отдалённых деревень Зиминского района. Выяснилось, что школьник является сыном разыскиваемого мужчины. Как оказалось, местный житель потерял свой паспорт и долгое время обходился без документа, удостоверяющего его личность.

Этой весной благодаря действиям участкового семья вновь воссоединилась. Полицейский помог восстановить утерянные документы, и зиминец уже смог побывать в гостях у сестры.