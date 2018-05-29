В ЗС Приангарья обсудили, какие награды стоит учитывать при присвоении звания «Ветеран труда Иркутской области»

Иркутская область, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На заседании рабочей группы, организованной комитетом ЗС по здравоохранению и социальной защите, парламентарии обсудили поправки к проекту закона «О ветеранах труда Иркутской области».

Как сообщает пресс-служба облпарламента, этот законопроект, внесенный депутатами Андреем Лабыгиным, Артемом Лобковым, Владимиром Новожиловым и Дмитрием Ершовым, был принят во втором чтении на сессии 16 мая. Работу над законопроектом было решено продолжить в третьем чтении.

Напомним, законопроектом предлагается присваивать звание «Ветеран труда Иркутской области» с соответствующими льготами тем гражданам, которые отвечают следующим четырем критериям: достижение пенсионного возраста, наличие общего трудового стажа не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, наличие трудового стажа на территории Иркутской области не менее 20 лет для мужчин и 17,5 лет для женщин, а также наличие наград. Какие именно награды будут учитываться при присвоении звания, рассматривалось на заседании рабочей группы.

В частности, обсуждался вопрос о присвоении звания гражданам, которые получили почетное звание «Ветеран труда» какой-либо организации в период существования СССР. Участники совещания пришли к выводу, что право на присвоение звания «Ветеран труда Иркутской области» должны иметь все граждане данной категории, вне зависимости от формы подчинения организации – союзного подчинения, регионального и местного.

Депутат Сергей Бренюк предложил присваивать звание не только тем, кто имеет награды, но и тем, кто имеет записи в трудовой книжке о неоднократном поощрении, либо был неоднократно награжден грамотами учреждения или предприятия, на котором трудился.

Министерство соцразвития региона предложило присваивать звание тем, кто имеет звание «Ударник коммунистического труда», а также уточнить в законопроекте перечень государственных наград Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа до объединения с Иркутской областью, награждение которыми также дает право на присвоение звания. К ним относятся почетные грамоты Законодательного собрания, губернатора Иркутской области, почетная грамота округа.

Заместитель председателя Иркутского областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Анатолий Лавыгин предложил дополнить перечень наградами органов власти времен СССР, в частности, обкома компартии и так далее.

Ответственный секретарь Иркутского отделения союза журналистов Александра Федосеева предложила присваивать звания «Ветеран труда Иркутской области» обладателям премии «Золотое перо», которая по своей сути является эквивалентом звания «Заслуженный журналист Иркутской области». Председатель Иркутского областного объединения организаций профсоюзов Александр Оболкин предложил дополнить перечень наградами профсоюзных органов, среди которых – почетная грамота Федерации Независимых Профсоюзов России.

Завершая обсуждение, Андрей Лабыгин отметил, что депутаты обобщат все озвученные предложения и подготовят соответствующие поправки к третьему чтению законопроекта, которое планируется провести на сессии 27 июня 2018 года.