В ЗС Приангарья открылась выставка, посвященная 100-летию ИГУ

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области 5 июня открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Иркутского государственного университета.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, выставку депутатам презентовал и.о. ректора ИГУ академик Игорь Бычков. Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова от имени депутатского корпуса поблагодарила вуз за организацию экспозиции и передала слова приветствия спикера областного парламента Сергея Брилки. «В известной песне об Иркутске есть такие строки: «Иркутск – студенческий город». Считаю, что начало этой славной страницы иркутской истории было положено 100 лет назад – именно в год основания Иркутского государственного университета, который сегодня по праву является мощной образовательной инновационной площадкой и «кузницей» востребованных кадров. Об этом свидетельствует и научный потенциал, и профессионализм преподавателей, высокий процент трудоустройства по специальности и успешный карьерный рост выпускников ИГУ», – говорится в приветствии спикера.

Игорь Бычков отметил, что к своему юбилею вуз выходит с новыми целями – это и увеличение мест в магистратуре и аспирантуре, и открытие военной кафедры.

– Мы рассчитываем войти в число 15 научно-образовательных центров мирового уровня, создание которых на основе интеграции университетов и научных организаций в России обозначил в своем майском указе президент страны Владимир Путин, – сказал и.о. ректора.

Он также напомнил, что юбилей ИГУ будет отмечать 27 октября 2018 года.

Перед началом заседания 63-й сессии парламентарии и гости смогли познакомиться с экспозицией. В фотографиях отражена научная и образовательная деятельность университета, исследовательские проекты, которые ведутся в ИГУ, международная составляющая работы вуза, вузовский спорт и студенческая жизнь. Также представлены несколько исторических фотографий вуза начала прошлого века.