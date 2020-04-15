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Общество
16.04.2020

Вадим Семенов отругал черемховцев за первый случай коронавируса в городе

Черемхово, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Мэр Черемхово Вадим Семенов отругал местных жителей за безответственное отношение к самоизоляции и первый подтвержденный случай коронавируса в городе. Видео опубликовано в аккаунте градоначальника в социальных сетях.

– Один заболевший есть, диагноз подтвержден. Сейчас мы его грузим в скорую, увозим в Иркутск, начинаем проводить все необходимые мероприятия. Вместе с ним проживала семья, их всего семь человек. С кем они контактировали, сейчас будем выяснять, разбираться, кого они еще успели «наградить» или никого не успели, – отметил Вадим Семенов.

Во второй части обращения он отметил, что местных жителей, видимо, бесполезно просить о соблюдении режима самоизоляции. Вадим Семенов сделал акцент на том, что по просьбам горожан открыты все необходимые учреждения, людям «пошли на встречу».

– Продуктовые наборы сформировали, все заявки удовлетворяем. По каждому чиху повезем маски, повезем все. В 6 часов вечера заканчивается рабочий день у тех, кто работает. Скажите, пожалуйста, кто после 6 часов вечера находится на улице? Инопланетяне? Или вы деньги после 6 часов вечера занимаете, как вы пишете в группах? «Мы несчастны, мы зарабатываем деньги». Ну, не после 6 вечера. Полная вакханалия. Все веселимся, ваши дети играют на спортивных площадках, которые мы огораживали. Мы их гоняем, – эмоционально продолжил Семенов. – Люди всех возрастов ходят по улицам.

Также по его словам 15 апреля в Черемхово произошел вопиющий случай – компания объявила о торжественном открытии пивного магазина с призами и подарками. Остановить это удалось силами правоохранителей.

– Но не это интересно. Интересно то, что там аншлаг. Машинами, велосипедами, самокатами, тележками едут, как будто ни разу этого пива не видели, – удивляется градоначальник.

Количество заболевших в стране растет с каждым днем, в Иркутской области также отмечается рост. Теперь случай подтвержден и в Черемхово. Поэтому Вадим Семенов призвал всех хотя бы вечером сидеть дома. Пока же в городе, по словам мэра, не соблюдается режим, более того, на дорогах даже образуются пробки.

В конце видео Вадим Семенов выразил надежду, что после первого подтвержденного случая горожане станут более ответственными и прислушаются к требованию находиться на самоизоляции.

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Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
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