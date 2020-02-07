«Валенки мечты» выберут в Иркутске

Иркутск, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Комитет по управлению Правобережным округом Иркутска приглашает жителей и творческие коллективы города принять участие в конкурсе «Валенки моей мечты», посвященный празднованию Масленицы. Каждый участник должен быть обязательно подписан на страницу комитета «okrugpravoberegnyi» в социальных сетях. В заявке необходимо указать ФИО, контактный телефон, а также прикрепить фотографию работы. При создании дизайна валенок нет ограничений по материалам и техникам исполнения. Победителей планируется определить в трех номинациях – «Расписной валенок», «Суперстильный валенок» и «Самый народный валенок». Награждение состоится во время масленичных мероприятий на территории Правобережного округа: 29 февраля в 13.00 на улице Радищева, 132, 1 марта в 13.00 в Каштаковской роще, в 15.00 – на площади Ракетчиков (микрорайон Зеленый, 40). Участникам конкурса вручат благодарственные письма и ценные призы, а конкурсные работы будут представлены в социальных сетях, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. КООРДИНАТЫ: Прием заявок до 24 февраля по адресу: ул. Марата, 14, каб.613 или по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

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