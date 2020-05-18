Валентина Вобликова: большинство заразившихся коронавирусом жителей Приангарья болеют бессимптомно

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из общего количества заболевших коронавирусом у 75% инфекция протекает бессимптомно, сообщила на пресс-конференции 18 мая и.о. зампредседателя правительства региона Валентина Вобликова.

Напомним, на 18 мая в Иркутской области было зарегистировано 698 случаев заражения COVID-19.

– Клиника внебольничной пневмонии наблюдается у 11% заболевших, ОРВИ – у 14%. Но надо помнить, что люди, которые болеют коронавирусом без симптомов, могут представлять опасность для окружающих, если не подозревают, что инфицированы, – подчеркнула Валентина Вобликова.

Кроме того, по словам и.о. зампредседателя правительства Иркутской области, в регионе за последнее время отмечен серьезный прирост случаев внебольничной пневмонии с тяжелым течением. В настоящее время в палатах интенсивной терапии и реанимации находятся 33 человека, семь – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

– С начала года в Иркутской области зарегистрировано более семи тысяч случаев заболевания внебольничной пневмонией. Отдельно мы такие случаи начали считать с 18 марта. За этот период было зафиксировано около 2,5 тысячи заболеваний, – пояснила Валентина Вобликова.