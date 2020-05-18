Валентина Вобликова: масочный режим в Иркутской области может продлиться еще несколько месяцев

Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области пока что не планируют вступать во второй этап выхода из самоизоляции: для этого слишком высок коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции 18 мая сообщила и.о. зампредседателя правительства региона Валентина Вобликова.

– Согласно рекомендациям федерального Роспотребнадзора, для второго этапа снятия ограничений требуется не менее 50% свободного коечного фонда – у нас свободно около 80%. Охват проверок на коронавирус должен составлять не менее 70 тысяч на 100 тысяч населения. По этому пункту мы тоже подходим, сейчас в регионе проводится около трех тысяч тестирований в сутки. Но коэффициент распространения вируса – среднее количество людей, которых пациент заражает до изоляции – должен быть не больше единицы. С этим мы сейчас из-за результатов последних дней отстаем, – отметила она.

Валентина Вобликова также добавила, что жителям региона пока, к сожалению, не стоит рассчитывать на возвращение плановой медпомощи – она разрешена только на третьем этапе снятия ограничений. В настоящее время доступны только вызовы некоторых врачей на дом.

– По самым пессимистичным прогнозам маски нам с вами предстоит носить еще несколько месяцев, – заключила и.о. зампредседателя правительства региона.