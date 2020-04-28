Валентина Вобликова: режим самоизоляции в Приангарье могут продлить до 11 мая

Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Режим самоизоляции в Иркутской области могут продлить до 11 мая.

Об этом на депутатском штабе при Законодательном собрании региона заявила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Спикер областного парламента Александр Ведерников отметил, что сейчас режим самоизоляции продлен до 30 апреля. И поинтересовался дальнейшими перспективами – к чему следует готовить избирателей. Валентина Вобликова сообщила, что сейчас эксперты единодушно сходятся во мнении, что режим самоизоляции должен быть продлен до 11 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что пик заболевания коронавирусом в Иркутской области может прийтись именно на майские праздники.