Валентина Вобликова: в детдомах Приангарья сейчас живут 1980 детей-сирот

Иркутская область, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В детдомах и интернатах Иркутской области на сегодняшний день проживают 1980 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Более 15 тысяч детей или 88% от общего количества нашли новые семьи. Об этом заявила зампред областного правительства Валентина Вобликова в ходе четвертого регфорума приемных семей.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, мероприятие проходит 27-28 апреля.

Валентина Вобликова подчеркнула, что в Приангарье закрываются и перепрофилируются детские дома и дома ребенка. В частности, в этом году из трех домов ребенка сделали реабилитационные центры и хосписное отделение для детей. Министр соцразвития региона Владимир Родионов отметил, что на сегодня в области в учреждениях социального обслуживания организована работа 31 отделения сопровождения замещающих семей, 12 отделов сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями. За прошедший год более пяти тысяч семей получили помощь специалистов в восстановлении необходимых документов, получении льгот и пособий, работает 40 клубов замещающих родителей.

Глава регионального Минсоцразвития сообщил, что в конце апреля вступят в силу поправки в региональное законодательство, согласно которым, независимо от уровня дохода, дети из многодетной семей, в которых есть в том числе и усыновленные, приемные детей, будут иметь право на бесплатное питание в школах. Министерством также подготовлен проект регионального законодательства, предусматривающий выплату вознаграждения в увеличенном размере родителям, воспитывающим ВИЧ-инфицированных детей. В настоящее время он проходит процедуру согласования.

– С этого года в случае самостоятельного приобретения приемным родителем для ребенка путевки в оздоровительный лагерь предусмотрена выплата компенсации в размере 50% максимальной стоимости путевки, установленной правительством Иркутской области. В случае приобретения путевки в детские лагеря для подопечных детей стоимость путевки оплачивается 100% за счет средств областного бюджета. Проезд детей к месту отдыха и обратно в составе организованных групп тоже бесплатный, – напомнил министр.