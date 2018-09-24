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25.09.2018

Вход в Иркутский краеведческий музей 27 сентября будет бесплатным

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В День Иркутской области, 27 сентября, вход в отделы Иркутского областного краеведческого музея будет свободным.

С 10.00 до 18.00 бесплатно можно посетить выставки из фондов Иркутского областного краеведческого музея в отделе истории, отделе природы, Музейной студии, экспозиционном отделе «Окно в Азию», Музее В.Г. Распутина, на ледоколе «Ангара». Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга Качугского района можно посетить с 11.00 до 18.30.

Свободное посещение не распространяется на коммерческие выставки, экскурсии также остаются платными, сообщает пресс-служба музея.

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