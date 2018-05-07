Ведомственные награды МВД получили отличившиеся полицейские Приангарья

Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В ГУ МВД по Иркутской области 7 мая в рамках расширенного совещания, посвященного итогам оперативно-служебной деятельности за четыре месяца 2018 года, вручили ведомственные награды отличившимся сотрудникам органов внутренних дел.

Так, сообщает пресс-служба полиции, трое сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков отмечены медалями МВД России «За доблесть в службе» и Почетной грамотой МВД России.

За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе начальник отдела управления уголовного розыска регионального главка подполковник полиции Сергей Мержей награжден медалью МВД России И.Д. Путилина.

Кроме того, за своевременные и грамотные действия при спасении детей на пожаре благодарность министра внутренних дел получила инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних в областном центре, майор полиции Мария Титова.

Напомним, благодаря бдительности сотрудницы полиции и ее своевременному сообщению в пожарную службу удалось спасти двух девочек, квартира которых предположительно загорелась от случайно попавшего на балкон заряда петарды.

Напомним, будучи в отпуске, 1 января Мария Титова шла домой после катаний на льду с подругой и детьми. Около 19.50 она первой обнаружила задымление на балконе одной из квартир на восьмом этаже жилого дома по улице Мухиной Иркутска. Оттуда же послышался детский плач. Она незамедлительно вызвала сотрудников МЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия. В считанные секунды металлическая дверь поддалась усилиям пожарных.

В квартире оказались две девочки – одной из них было девять лет, другой два года, причем младшая была без сознания. Мария Титова оказала ей доврачебную помощь и привела в чувства, после чего оба пострадавших ребенка были переданы подоспевшим работникам скорой медицинской помощи.