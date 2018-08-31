Вело-новости со всего света: велосипед без цепей, двухколёсный транспорт для майнинга и один из лучших магазинов спортивных товаров в России

Российская Федерация, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - «Изобретать велосипед» – любимое занятие многих инженеров всех времён и народов. Но далеко не все из них, подчиняясь воле этого устойчивого выражения, пытаются заново создать то, что уже давно было придумано. Некоторые эксперты стараются улучшить или развить имеющиеся идеи для того же двухколёсного транспорта. Так, компания-производитель подшипников, шкивов и тормозов «CeramicSpeed» вместе с представителями инженерного факультета университета Колорадо решили попробовать реализовать идею, которая уже многие годы не даёт покоя изобретателям: создать велосипед без цепи. Двухколёсный монстр под названием Driven оснащён валом регулируемой длины, который заменяет привычную нам цепь. Всего такой велосипед имеет 13 передач, предназначенных не только для изменения скорости езды, но и для адаптации к типу местности, будь то песчаная дорога или горная трасса. По словам разработчиков, валовая передача намного эффективнее цепной, да и трения она создаёт на целых 49% меньше. Впрочем, Driven всё ещё остаётся прототипом, который точно будут дорабатывать. Стоит заметить, за всю историю велосипедов создать нечто подобное пытались многие специалисты, но их творения чаще всего оказывались недостаточно эффективными по сравнению с цепными вариантами двухколёсного транспорта. Посмотрим, получится ли в этот раз избавить велосипед от цепного влияния. Майнинг на педалях В Великобритании решили пойти ещё дальше, создав велосипед, который способен добывать криптовалюту. В компании «50cycles» придумали электробайк Toba, буквально перерабатывающий физические усилия в цифровые деньги. У покупателей велосипеда для майнинга будет возможность зарабатывать только внутреннюю валюту компании LoyalCoin: за 1600 киломентов можно будет получить крипту эквивалентную 26 долларам. Велосипеды и многие другие спортивные товары от сети магазинов «Ультраспорт» Чем-то менее креативным, зато гораздо более необходимым занимается российская компания «Ультраспорт». Пройдя по ссылке: https://ultrasport.ru – можно увидеть широкий ассортимент спортивного магазина, в котором представлены велосипеды, аксессуары к ним и многие другие товары для активного отдыха и спорта. На территории России «Ультраспорт» был известен как профессиональный магазин для хоккеистов и велосипедистов, но с каждым годом компания развивалась, расширяя охват спортивных дисциплин. Сегодня сеть магазинов Ультраспорт может порадовать всех любителей спорта огромным выбором товаров по очень выгодной цене. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.