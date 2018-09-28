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28.09.2018

Вера Брежнева встретится с юными пациентами иркутского Центра СПИД

Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Посол доброй воли ЮНЭЙДС, певица и актриса Вера Брежнева приехала в Иркутск, чтобы встретиться с врачами и юными пациентами Центра СПИД. Ожидается, что она выступит и на профилактической акции, запланированной на 28 сентября, сообщает пресс-служба медучреждения.

Вера Брежнева также проведёт встречу с представителями власти, общественных организаций. Отдельным пунктом программы будет знакомство с первым в России специализированным кабинетом для детей и подростков, рождённых с ВИЧ. На месте Вера Брежнева побеседует с юными пациентами Центра СПИД, вручит им подарки.

Напомним, профилактическая акция в центре Иркутска стартует в 17.00 у здания главного корпуса Иркутского государственного университета. Кульминацией акции станет масштабное проекционное шоу на старинном фасаде университета по технологии 3Д-мэппинга. Для его организации были привлечены специалисты, проводившие подобные мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге и ряде европейских городов. Красочное представление станет самым ярким из всех проходивших ранее подобных акций в Иркутске.

Совершеннолетним посетителям акции предложат «разрушить СПИД», а точнее английскую аббревиатуру «AIDS». Выложенные из презервативов возле сцены буквы, по планам устроителей мероприятия, исчезнут по мере того, как зрители будут разбирать средства барьерной контрацепции.

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