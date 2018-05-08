ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Общество
08.05.2018

Ветеранам из Первомайского накануне Дня Победы вручили подарки

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С наступающим Днем Победы поздравил жителей микрорайона Первомайский депутат Думы Иркутска по избирательному округу №26 Василий Донских. К празднику приурочили акцию «Мы помним. Мы гордимся», сообщает пресс-служба думы Иркутска.

Василий Донских побывал в гостях у жителей округа и вручил ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим узникам концлагерей и пережившим блокаду Ленинграда около 100 подарков – продовольственные наборы и открытки.

– Эти мероприятия для нас стали традицией, каждый год мы поздравляем наших уважаемых ветеранов, выражаем им признательность за тот подвиг, который они совершили. На их век выпало немало страшных испытаний, и мы хотим принимать участие в их жизни, знать, что чем-то можем помочь, и помогаем. Очень рад, что мою инициативу поддержали все общественные организации микрорайона, – отметил Василий Донских.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске