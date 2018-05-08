Ветеранам из Первомайского накануне Дня Победы вручили подарки

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С наступающим Днем Победы поздравил жителей микрорайона Первомайский депутат Думы Иркутска по избирательному округу №26 Василий Донских. К празднику приурочили акцию «Мы помним. Мы гордимся», сообщает пресс-служба думы Иркутска.

Василий Донских побывал в гостях у жителей округа и вручил ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим узникам концлагерей и пережившим блокаду Ленинграда около 100 подарков – продовольственные наборы и открытки.

– Эти мероприятия для нас стали традицией, каждый год мы поздравляем наших уважаемых ветеранов, выражаем им признательность за тот подвиг, который они совершили. На их век выпало немало страшных испытаний, и мы хотим принимать участие в их жизни, знать, что чем-то можем помочь, и помогаем. Очень рад, что мою инициативу поддержали все общественные организации микрорайона, – отметил Василий Донских.