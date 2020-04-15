Ветераны попросили Владимира Путина перенести парад Победы с 9 мая на более поздний срок

Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Ветераны Великой Отечественной войны попросили президента РФ Владимира Путина перенести парад Победы с 9 мая на более поздний срок.

Как передают argumenti.ru , от лица всего ветеранского сообщества к главе государства обратились президент Российской ассоциации героев, экс-глава ВДВ Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков.

Как говорится в их обращении, будет справедливо провести военный парад на другую дату, «когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников».

Ветераны считают, что сегодня «ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно». По их мнению, проведение мероприятий «не может ставить под угрозу здоровье его участников и гостей».

В обращении подчеркивается, что решение о переносе парада послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины, и ко всем гражданам РФ.