Ветеранов труда Иркутской области обеспечат путевками на санаторно-курортное лечение

Иркутская область, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По поручению губернатора региона Сергея Левченко установлена дополнительная мера социальной поддержки ветеранам труда Иркутской области в виде санаторно-курортного лечения. Об этом рассказал Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. - Соответствующие изменения, вступающие в силу 2 июня 2019 года, внесены в постановление правительства Иркутской области. Обеспечение ветеранов труда Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение будет осуществляться в заявительном порядке путем подачи в управление социальной защиты населения по месту жительства заявления с приложением соответствующих документов, в том числе справки для получения путевки по форме № 070/у, - отметил министр.



По информации пресс-службы губернатора, ветераны труда обеспечиваются путевками однократно при соблюдении следующих условий: предоставление ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Иркутской области № 72-ОЗ;

наличие медицинских показаний к санаторно-курортному лечению по заболеваниям сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, а также отсутствие противопоказаний для его осуществления;

отсутствие права на санаторно-курортное лечение, предоставляемого в качестве иной меры социальной поддержки за счет средств федерального, областного или местного бюджетов;

прекращение трудовой деятельности. - Обеспечение ветеранов труда Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение будет происходить в порядке отдельной единой электронной очереди, с учетом даты и времени постановки ветерана на учет, - уточнил Владимир Родионов. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: владимир родионов

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