|Общество
|02.06.2019
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Ветеранов труда Иркутской области обеспечат путевками на санаторно-курортное лечение
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Иркутская область, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По поручению губернатора региона Сергея Левченко установлена дополнительная мера социальной поддержки ветеранам труда Иркутской области в виде санаторно-курортного лечения. Об этом рассказал Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
- Соответствующие изменения, вступающие в силу 2 июня 2019 года, внесены в постановление правительства Иркутской области. Обеспечение ветеранов труда Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение будет осуществляться в заявительном порядке путем подачи в управление социальной защиты населения по месту жительства заявления с приложением соответствующих документов, в том числе справки для получения путевки по форме № 070/у, - отметил министр.
- Обеспечение ветеранов труда Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение будет происходить в порядке отдельной единой электронной очереди, с учетом даты и времени постановки ветерана на учет, - уточнил Владимир Родионов.