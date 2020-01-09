Ветеранов ВОВ, «детей войны» и тружеников тыла с новогодними праздниками поздравили партийцы ЕР в Приангарье

Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ветеранов Великой Отечественной войны, «детей войны» и тружеников тыла с новогодними праздниками в муниципалитетах Иркутской области поздравили секретари и исполнительные секретари местных отделений партии «Единая Россия».

Как сообщает пресс-служба реготделения партии, на текущий момент в территориях Приангарья партийцы посетили и поздравили 443 старейших жителей региона и продолжают посещать их в рамках акции «Навстречу году 75-летия Великой Победы».

Подарки труженикам тыла, вдовам ветеранов ВОВ и «детям войны» вручили секретари и исполнительные секретари Ангарского, Усть-Кутского, Усть-Илимского, Черемховского, Аларского, Нижнеилимского, Эхирит-Булагатского, Слюдянского, Шелеховского, Боханского, Бодайбинского, Братского, Усолья-Сибирского, Зиминского, Киренского, Саянского, Иркутского городского и районного местных отделений партии «Единая Россия». Старейшим жителям региона партийцы вручили сладости и памятные подарки.

Отметим, поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и «детей войны» проводятся в Иркутской области местными отделениями партии «Единая Россия» в рамках всероссийской акции «Навстречу году 75-летия Великой Победы». Партийцы встречаются с ветеранами, поздравляют их с новогодними праздниками и вручают им памятные подарки.