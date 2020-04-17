Ветеринары Приангарья просят владельцев животных не бросать их – риска заражения коронавирусом нет

Иркутская область, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Служба ветеринарии Иркутской области призывает жителей региона не бросать своих животных из-за боязни заражения коронавирусом – нет доказательств того, что животные-компаньоны могут подхватить инфекцию от хозяев или быть переносчиками вируса.

В службе ветеринарии ссылаются на данные информации Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба губернатора, причиной обращения специалистов послужили данные, когда владельцы домашних питомцев из других регионов начали избавляться от животных из-за страха заразиться COVID-19.

– На сегодняшний день в МЭБ сообщали о нескольких случаях выявления вирусного генома COVID-19 у животных-компаньонов, находившихся в тесном контакте с владельцем, инфицированным коронавирусом. Выявление геномов вируса свидетельствует о наличии не самих живых вирусов, а только фрагмента гена. Уточняется, что этот результат не свидетельствует о том, что кошка или собака заразилась COVID-19, – сказал руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный ветеринарный инспектор Сергей Шевченко.

Между тем специалисты рекомендуют при обращении с животными соблюдать общепринятые меры гигиены. Они включают мытье рук до и после нахождения рядом с животными и обращения с ними, их кормом или средствами для ухода и содержания. Также не рекомендуется целовать животных, кормить с рук.

Для соблюдения требований санитарно-зоогигенических норм и одновременно профилактики переноса бактерий с поверхностей и предметов на шерсти животных рекомендуется проводить обработку с помощью специальных зоогигиенических средств.