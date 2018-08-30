|Общество
|31.08.2018
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Ветеринаров Приангарья поздравляют с профессиональным праздником
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Иркутская область, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудников и ветеранов ветеринарной службы поздравляют с профессиональным праздником – Днем ветеринарного работника, который отмечается 31 августа.
Уважаемые сотрудники и ветераны ветеринарной службы Иркутской области!
Примите самые искренние поздравления с Днем ветеринарного работника!
Профессия ветеринара – одна из самых благородных, уважаемых и достойных. Забота о животных, контроль за безопасностью и качеством сельскохозяйственной и животноводческой продукции, надежная защита здоровья человека от опасных болезней – все эти направления деятельности в ведении сотрудников ветеринарии.
В Иркутской области ветеринарная служба одна из крупнейших в России: в ней трудятся более тысячи специалистов. Ветеринарная медицина является важной составляющей развития агропромышленного комплекса нашего региона. Работники ветеринарии заняты в образовании и науке, на производствах, в зоопарках и цирках, конноспортивных комплексах и ипподромах, в службах государственной границы.
Уверен, что свойственные вам профессионализм, ответственность, глубокие знания, а также высокие душевные качества будут направлены на решение важнейших задач отрасли.
От души желаю вам доброго здоровья, счастья, новых успехов в работе на благо Иркутской области и всей страны!
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
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