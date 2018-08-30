ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Общество
31.08.2018

Ветеринаров Приангарья поздравляют с профессиональным праздником

Иркутская область, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудников и ветеранов ветеринарной службы поздравляют с профессиональным праздником – Днем ветеринарного работника, который отмечается 31 августа.

Уважаемые сотрудники и ветераны ветеринарной службы Иркутской области!

Примите самые искренние поздравления с Днем ветеринарного работника!

Профессия ветеринара – одна из самых благородных, уважаемых и достойных. Забота о животных, контроль за безопасностью и качеством сельскохозяйственной и животноводческой продукции, надежная защита здоровья человека от опасных болезней – все эти направления деятельности в ведении сотрудников ветеринарии.

В Иркутской области ветеринарная служба одна из крупнейших в России: в ней трудятся более тысячи специалистов. Ветеринарная медицина является важной составляющей развития агропромышленного комплекса нашего региона. Работники ветеринарии заняты в образовании и науке, на производствах, в зоопарках и цирках, конноспортивных комплексах и ипподромах, в службах государственной границы.

Уверен, что свойственные вам профессионализм, ответственность, глубокие знания, а также высокие душевные качества будут направлены на решение важнейших задач отрасли.

От души желаю вам доброго здоровья, счастья, новых успехов в работе на благо Иркутской области и всей страны!

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске