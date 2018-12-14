Выбираем няню для ребенка. Пошаговая инструкция

Российская Федерация, Украина, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Выбор надежной няни для любимого чада – это важное решение для родителей. Современный рынок кадровых агентств предлагает огромный выбор нянь на любой вкус. Как же не потеряться в представленном разнообразии и выбрать человека, которому вы доверите малыша?

Где искать няню для ребенка

Интернет-порталы

Начните просматривать интернет-порталы по поиску работы, там как правило представлено много кандидатов и комиссию агентству платить не придется.

Кадровые агентства

Обратитесь в кадровые агентства по подбору персонала. Прежде чем дать свои данные, стоит почитать о фирме в интернете и посмотреть отзывы клиентов. За услуги необходимо заплатить, однако вы будете в безопасности и получите гарантии.

Отметим, что агентства по подбору нянь, домработниц, сиделок, садовников, водителей и иного домашнего персонала в настоящее время можно встретить и в интернете. Вот, например, специализированное агентство нянь, которые работают в семьях Киева и за границей.

Поиск через знакомых

Поговорите со знакомыми, возможно у них есть положительный опыт сотрудничества с нянями и они посоветуют профессионала. В этом случае стоит доверять исключительно проверенным людям.

Выбираем няню

Няни бывают разные, выбор будет зависеть от возраста ребенка и ваших требований.

Няня на полный день

Чаще всего такую няню нанимают на рабочую неделю. В ее обязанности входит кормление ребенка, соблюдение режима, игры, развивающие занятия и прогулки.

Няня на вечер

Няня заберет малыша из школы или детского сада, накормит его ужином и дождется родителей. Часы работы оговариваются индивидуально.

Няня с проживанием

Этот вид услуги предполагает проживание с родителями в одном доме. Работает няня 5-6 рабочих дней и имеет выходные (оговариваются индивидуально). В обязанности няни входит полный уход за ребенком, иногда помощь по дому.

Няня на сутки

Для таких услуг нанимают две няни, попеременно ухаживая за грудничком, которому необходимо постоянное внимание, забота и уход.

Обязанности и личные качества няни

Вы уже решили, какую няню выберите, осталось определиться с ее обязанностями.

Вот примерный список предоставляемых няней услуг, который вы можете дополнить по своему желанию:

Забота и уход за малышом;

Гигиенические процедуры;

Уборка в детской комнате;

Приготовление пищи для малыша;

Развивающие игры и занятия;

Помощь в подготовке ребенка к школе.

Когда вы будете заключать договор с няней, пропишите все обязанности в нем.

Собеседование с няней

К этому событию лучше подготовиться заранее. Составьте список всех вопросов. Во время общения обратите внимание на внешний вид няни, ее опрятность, как она отзывается о бывших работодателях. Теперь вы полностью готовы к поиску. Удачи!