Виктор Игнатенко утвердил состав экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Иркутской области

Иркутская область, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Региональный омбудсмен Виктор Игнатенко утвердил состав нового экспертного совета при уполномоченном по правам человека по Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба уполномоченного, экспертный совет является консультативным органом, образованным для оказания помощи уполномоченному в его работе. Членами экспертного совета могут быть лица, обладающие необходимыми познаниями в области прав и свобод человека и гражданина.

В состав экспертного совета вошли: председатель комиссии по помилованию при губернаторе Иркутской области Светлана Пархамович, директор Иркутского института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского Владимир Подшивалов, советник уполномоченного по правам человека в Иркутской области Эльвира Бондарева, профессор Иркутского института Всероссийского государственного университета юстиции Сергей Босхолов, председатель комиссии Общественной палаты Иркутской области по правам человека, общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур Анатолий Капустенский, профессор Иркутского института Всероссийского государственного университета юстиции, доктор юридических наук Илья Минникес, профессор Иркутского юридического института Университета прокуратуры РФ, доктор юридических наук Светлана Пархоменко, профессор Байкальского государственного университета Ираида Смолькова, доцент Иркутского национального исследовательского технического университета Владимир Тимофеев, заведующая кафедрой правового обеспечения национальной безопасности Байкальского государственного университета и.