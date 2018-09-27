Викторианский стиль в оформлении интерьера: красиво, изысканно и современно

Российская Федерация, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Хорошая новость для тех, кому нравятся телевизионные программы об интерьерах квартир. В новом шоу "Мальцева", премьера которого состоялась 24 сентября на НТВ, на эту тему можно будет увидеть много интересного. А люди, которые любят преображать свое жилище, в целом останавливаются не только на просмотрах передач. Достаточно сейчас информации об интерьерных решениях можно найти и в интернете.

Например, если хозяин квартиры благоволит к викторианскому стилю в интерьере, ему можно зайти вот на этот ресурс: https://legko.com/blog/p/viktorianskij-stil-v-interere. Очень доступно, интересно и без лишней воды рассказывается в материале этого сайта о викторианском стиле. Читатель узнает о его зарождении и распространении, что представляли собой ранний, средний и поздний периоды этого направления. Отмечены характерные черты. Например, насыщенное заполнение пространства комнаты мебелью, украшениями и растениями. Обивка мебели, потолок и стены украшаются орнаментами. Приветствуются коллекции статуэток, фотографий и т.д. Материал изобилует роскошными разноплановыми фотографиями, по которым можно составить достаточно полное представление о викторианском интерьерном направлении.

Стоит отметить, что посыл сайта не только информационный. Здесь можно получить актуальную инновационную услугу дизайна интерьера в "онлайн"-режиме. Специалисты интерьерных решений смогут сделать для заказчика профессиональный дизайн-проект квартиры, комнаты или дома. Причем стоимость работы будет значительно ниже, чем если бы клиент обратился за подобной услугой к дизайнеру.

В традициях создания интерьера для дома (квартиры) в таком стиле будет оформление каждой комнаты по-особому. Например, для библиотеки может быть выбрана готика, а для комнаты хозяйки-женщины, ее будуара, - рококо. Дорогой текстиль, ценные древесные породы - непременная атрибутика декорирования. Любой элемент оформления не может быть заменен на какой-то более демократичный по цене вариант. Все, от больших вещей до мелких деталей, должно выглядеть дорого, весомо и подчеркивать изысканный вкус и статус хозяина.

Какие еще решения поддерживают викторианский стиль? Это, к примеру, затейливая потолочная лепнина, арочные окна (или готические), массивные двери с латунной отделкой, напольные и настенные часы с претензией на старину, тяжеловесная недешевая мебель и безупречное сочетание всех элементов наполнения пространства.