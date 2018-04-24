Виниловый сайдинг – отличное решение для отделки фасада

Российская Федерация, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Виниловый сайдинг как отделочный материал получил широкое распространение. Его применяют при отделке фасадов разных жилых объектов. Теплый сезон – наиболее благоприятен для производителей сайдинга и его реализаторов, так как многие люди и специализированные фирмы заняты ремонтно-строительными работами разного плана. Этот материал имеет широкий ценовой диапазон, стоимость сайдинга зависит от производителя, типа (однопереломный, двухпереломный), размеров листа и ряда других параметров.

Известная и востребованная продукция отечественного производства – сайдинг Гранд Лайн. Производитель – компания Grand Line – имеет несколько заводов, расположенных в России и Европе. Специализируется это предприятия на изготовлении винилового и металлического сайдинга. Изделия производителя отвечают требованиям мировых стандартов. Качественный сайдинг от данной фирмы сделает фасад привлекательным, долговечным и практичным. Палитра цветов у этой марки широкая, можно выбрать сайдинг под кирпич или дерево, что сейчас очень актуально. По отзывам, собранным от потребителей, на сайдинг виниловый цена довольно доступна, материал легко монтируется, отличается экологичностью, хорошими эксплуатационными свойствами – устойчив к непогоде, перепадам температур, воздействию солнечных лучей.

При выборе винилового сайдинга нужно обратить внимание на расцветку. Материал не будешь менять часто, и поэтому оттеночное решение не должно давить яркостью и быстро надоесть. Пастельные тона, советуют дизайнеры, будут хорошим вариантом. Также неяркий фасад будет меньше привлекать на себя солнечный цвет и выцветет при этом не скоро. Цвет будет долго оставаться первоначальным.

Вышеприведенная марка сайдинга – для тех, кто хочет выбирать для своего жилища качественные материалы. Если приоритет за другими производителями, стоит убедиться, что фирмы работают на рынке достаточное время и представляют хорошую товарную линейку, разнообразную по исполнению и доступную в ценовом плане. Можно также почитать отзывы на форумах, в соцсетях, спросить у знакомых и т.д.

Еще можно поинтересоваться у продавца или фирмы-изготовителя о сертификате на продукцию, посмотреть состав отделочного материала.

На некоторых сайтах или в реальных точках продаж есть такая опция/услуга, как расчет необходимого количества сайдинга. Для этого вводится метраж, дается картинка нужного фасада, могут быть запрошены и другие параметры.