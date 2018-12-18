Выплаты для участников Афганской войны и другие меры соцподдержки населения введут в Приангарье в 2019 году

Иркутская область, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Комплекс мер социальной поддержки населения Иркутской области расширят в 2019 году, сообщает пресс-служба губернатора Приангарья со ссылкой на главу регионального Минсоца Владимира Родионова. В целом на реализацию полномочий министерства в будущем году предусмотрено 25,3 млрд рублей. Министр напомнил, что сейчас в области различными мерами социальной поддержки пользуются 617 тысяч человек: 463 тысячи – это взрослое население, 154 тысячи – семьи с детьми. Объем средств на реализацию полномочий в этой сфере ежегодно увеличивается: 2016 год – 21,3 млрд рублей, 2017 год – 22,7 млрд рублей, 2018 год – 24,7 млрд рублей. На территории Иркутской области в 2018 году осуществлялось 116 мер соцподдержки. В 2019 году их число по поручению главы региона Сергея Левченко расширено. Так, в соответствии с указом губернатора Иркутской области, дети в возрасте до четырех лет из малообеспеченных семей при амбулаторном лечении будут обеспечиваться бесплатными лекарственными препаратами. На реализацию этой меры в 2019 году предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере около 20 млн рублей. – Семьи, в которых есть дети с серьезными патологиями, нуждаются в особой защите и помощи, – подчеркнул Владимир Родионов. – Ежемесячная выплата в размере 1200 рублей с 1 января 2019 года предусмотрена семьям, где воспитываются дети-инвалиды со злокачественными заболеваниями, болезнями крови, ДЦП и другими паралитическими синдромами. Кроме того, три раза в год мать и ребенок будут иметь право бесплатного авиаперелета к месту лечения, диагностики, консультации. Отдельным категориям граждан, которые нуждаются в гемодиализе, будет предоставлена ежемесячная социальная выплата. Ее размер составит от пяти до семи тысяч рублей. На эту меру соцподдержки предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 22,9 млн рублей. Также, напомним, 147 млн рублей предусмотрено на дополнительные выплаты людям, которые в период Великой Отечественной войны трудились в тылу. С 2019 года им будут ежемесячно выплачивать дополнительно по тысяче рублей. – Кроме того, 2019-й – это еще и год 30-летия вывода войск из Афганистана. На территории Иркутской области проживают около тысячи ветеранов Афганистана, – рассказал Владимир Родионов. – Указом губернатора принят ряд мер соцподдержки для этой категории граждан. Размер единовременной выплаты для инвалидов боевых действий составит 100 тысяч рублей; для ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность, – 50 тысяч рублей. Члены семей погибших в Афганистане (в Иркутской области проживает 42 таких семьи) получат по 100 тысяч рублей в отношении каждого погибшего ветерана боевых действий. Также в следующем году по инициативе Сергея Левченко будет увеличен объем средств на предоставление путевок на санаторно-курортное лечение ветеранов труда. На 2018 год в областном бюджете на эти цели предусмотрено 20 млн рублей, в 2019 году размер средств увеличится до 38,4 млн рублей. Это позволит обеспечить путевками 1300 человек. Предусмотрена единовременная денежная выплата к юбилейным датам. Это касается долгожителей Иркутской области. Гражданам, достигшим 90 лет, будет выплачено по 10 тысяч, 95 лет – по 12, 100 лет и более – по 15 тысяч рублей. В следующем году в Иркутской области 113 долгожителям исполнится 100 лет и более. Двое из них отметят 108 лет со дня рождения. Министр рассказал и о новом соцобъекте, открыть который планируют в 2019 году. Это «Центр социального обслуживания «Олхинский». В нем будут отдыхать и проходить курс оздоровления инвалиды и пожилые. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... владимир родионов

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