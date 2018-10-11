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12.10.2018

Виртуальные игры: интересные наблюдения о выгодных периодах и предложения ресурса "Русский Вулкан"

Интернет, 12.10.17 (ИА «Телеинформ»), – Казино, которые функционируют в интернете, работают 24 часа в сутки семь дней в неделю. Казалось бы, играй когда хочешь. Но оказывается (по наблюдениям некоторых блогеров), существуют дни месяца, времена года и даже часы суток, когда ставки делать выгоднее, чем в другие периоды.

Например, благоприятное время месяца - его последние дни. Ведь в первые у заведения происходят расчеты с разными партнерами, например, с теми, кто поставляет софт. К слову, обширный игровой контент собран в заведении Вулкан казино официальный сайт. Пользователь может увидеть здесь игровые продукты различной тематики, жанров и видов.

Автоматы представлены от признанных поставщиков решений для игорных структур. Например, сайт называет таких производителей, как Новоматик и Игрософт. "Клики" на автоматы от этих поставщиков вынесены на данной интернет-площадке в отдельную строку. Отмечено, что все представленные игры имеют лицензии и снабжены новейшим программным обеспечением.

Тем, кому интересна регистрация, могут найти информацию о том, как это сделать, и осуществить этот процесс. За это, как указано на сайте, обещан бонус. Зарегистрированный игрок получает возможность стать участником проводимых клубом "Русский Вулкан" различных акций и турниров, клиенты заведения могут рассчитывать на некоторые привилегии. К слову, указано, что регистрацию можно пройти и через соцсети. В целом вся процедура, как обещает сайт, занимает не больше трех минут. Играть не регистрируясь тоже возможно. Тогда нужно лишь выбрать автомат, в который захотелось сыграть, и запустить на нем "демо"-вариант. Играть в таком режиме можно будет с помощью виртуальных фишек, которые автоматически будут начисляться после запуска "демо"-версии.

Русский Вулкан

Благоприятный для игроков период года

Вернемся к наблюдениям блогеров по наиболее благоприятным периодам для игр. Летом традиционно в онлайн-заведениях происходит спад активности, ведь в теплые дни можно найти и другие развлечения (отдых на море, в санатории, походы в лес и т.д.), а зимой наоборот многие предпочитают почаще заходить в интернет. Летом для привлечения клиентов заведения объявляют акции и предлагают разные программы лояльности. Осенью клубы стремятся компенсировать летний спад и выгодных предложений от них становится еще больше.

Это интересно

У игроков азартных заведений есть свои суеверия, например, некоторые нагревают монету, которой они собираются играть. Существуют и определенные предпочтения - кто-то выбирает для своей игры только новые купюры или наоборот.

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