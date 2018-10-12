|Общество
|13.10.2018
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Выставка комнатных растений «Осенний вальс цветов» пройдет в отделе природы иркутского краеведческого музея
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Иркутск, 13.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 16 октября в 13.00 начнет работу выставка комнатных растений «Осенний вальс цветов», организатором которой является клуб декоративного цветоводства «Радуга».
Как сообщает пресс-служба музея, участие в выставке примут коллекционеры Иркутска, Шелехова, Ангарска, Усолья-Сибирского. Посетителям покажут большой ассортимент пеларгоний, бугенвиллей, фиалок, бегоний, экзотических хой, растений ароидной группы, коллекцию суккулентов.
В качестве новинки будет представлена большая коллекция декоративно-лиственных бегоний селекции 2018 года.
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