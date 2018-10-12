Выставка комнатных растений «Осенний вальс цветов» пройдет в отделе природы иркутского краеведческого музея

Иркутск, 13.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 16 октября в 13.00 начнет работу выставка комнатных растений «Осенний вальс цветов», организатором которой является клуб декоративного цветоводства «Радуга». Как сообщает пресс-служба музея, участие в выставке примут коллекционеры Иркутска, Шелехова, Ангарска, Усолья-Сибирского. Посетителям покажут большой ассортимент пеларгоний, бугенвиллей, фиалок, бегоний, экзотических хой, растений ароидной группы, коллекцию суккулентов. В качестве новинки будет представлена большая коллекция декоративно-лиственных бегоний селекции 2018 года.



КООРДИНАТЫ: Выставка будет работать до 20 октября с 10.00 до 18.00. В день открытия выставка работает с 13.00 до 18.00.

Стоимость билетов от 70 до 100 рублей.

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