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24.12.2018

Выставку о ВИЧ с дополненной реальностью снова откроют в Иркутске в 2019 году

Иркутск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 300 посетителей побывали на выставке «Чувствуй лучше» в иркутском областном краеведческом музее. Решено открыть экспозицию вновь в 2019 году, сообщает пресс-служба Центра СПИД.

Напомним, технология дополненной реальности, впервые примененная на экспозициях подобного рода, помогала зрителям лучше понять то, что обычно скрыто за электронными микроскопами и лабораторными диагностическими роботами.

Проект «Чувствуй лучше» призван еще раз обратить внимание населения Иркутской области на проблему ВИЧ-инфекции, а также переосмыслить ее с тем, чтобы начать вести более безопасный в ее отношении образ жизни. Для региона, где с этой болезнью живут 28 тысяч человек, выставка более чем актуальна, считают ее авторы.

В перспективе на платформе этой экспозиции планируется создать несколько передвижных выставок, которые посетят удаленные территории Прибайкалья, разработать дидактические материалы по тематике ВИЧ для школ. Планируется и развитие приложения, которое уже сейчас можно скачать на устройства с операционными системами iOS и Android: на его базе хотят создать единый информационный ресурс по тематике безопасного образа жизни с интеграцией в социальные сети и мессенджеры.

К слову, за 11 месяцев 2018 года в Иркутской области случаев выявления вируса иммунодефицита было зафиксировано на 7,9% меньше, чем с января по ноябрь 2017 года, отмечают в Центре СПИД.

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