Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Виталий Барышников заявил, что Иркутску придется выдержать серьезную конкуренцию при получении звания «Город трудовой доблести». Этот вопрос рассмотрели на депутатских слушаниях 29 января в рамках подготовки города к 75-летней годовщине Великой Победы.

Заместитель мэра Иркутска обратил внимание, что сейчас важно не провалить эту инициативу. Как только будет издан федеральный закон об учреждении такого звания, дума Иркутска должна будет рассмотреть и поддержать инициативу жителей.

– Предполагается, что инициатива общественности должна быть поддержана местными властями – мэром города и думой. Затем эта инициатива передается на уровень региона для рассмотрения губернатором и Заксобранием. После принятия ими положительных решений документы направляются в российский оргкомитет «Победа», по сути, в администрацию президента, где ему дают научное заключение со стороны Российской академии наук. Уже после этого президент и оргкомитет принимают решение о присвоении звания. Конкуренция однозначно будет высокой, – отметил Виталий Барышников.

Он также привел в пример историю, когда Иркутск не смог получить звание «Города воинской славы» несмотря на то, что все основания для этого были. Сейчас важно не допустить повторения этой ситуации.

– С точки зрения формальной юридической логики, пока нет закона, на который дума могла бы сослаться, на январской сессии этот вопрос нельзя будет рассмотреть. Но можно будировать тему на уровне общественности. Сейчас мы рассказываем людям о тех фактах истории, на основании которых Иркутск может получить это звание. Как только появится закон, сможем приступить к формальной части. Врио губернатора региона Игорь Кобзев выразил готовность поддержать инициативу жителей, – добавил Виталий Барышников.