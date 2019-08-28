Виталий Мутко 29 августа встретится с нижнеудинцами, пострадавшими в наводнении

Нижнеудинск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-премьер России Виталий Мутко 29 августа встретится с жителями Нижнеудинска, пострадавшими во время наводнения этим летом. Об это сообщается на странице зампреда федерального Кабмина в соцсети «Инстаграм».

Напомним, Виталий Мутко вместе с полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло проверит ход восстановительных работ на территориях региона, пострадавших в результате паводка, в том числе на объектах коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры в пострадавших от паводка районах Нижнеудинска.

Наводнение в Иркутской области прошло двумя волнами – 25 июня и 28-30 июля, в результате был затоплен ряд районов области. Были развернуты пункты временного размещения, организовано питание. На сегодняшний день действуют пять пунктов долгосрочного размещения с более комфортными условиями, в которых находятся 367 человек. Из пострадавших территорий на отдых и оздоровление направлено 4803 ребенка, 3386 детей уже вернулись после окончания оздоровительных смен.

Сейчас завершается работа по признанию пострадавших жилых помещений непригодными для проживания и пострадавших многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу. По данным регионального правительства, во время наводнения произошло подтопление 10 тысяч 890 жилых домов. При этом 1393 дома полностью уничтожено водой, более 4 тысяч 191 дома будут снесены как не подлежащие восстановлению, в 3 тысячах 846 домах планируется капитальный ремонт. К 1 сентября будет определён окончательный ущерб, причинённый в результате паводка.

Продолжаются социальные выплаты на приобретение или строительство жилья. В настоящее время всеми учреждениями социальной защиты населения ведется приём документов на выдачу свидетельств. Приняты документы от 3 тысяч 692 семей. Оформлены свидетельства 1320 семьям на сумму 3,6 миллиарда рублей. Оплата произведена по 90 свидетельствам на сумму 250,1 миллиона рублей.

В результате наводнения нанесен ущерб 32 общеобразовательным организациям: 18 школам и 14 детским садам. Планируется, что к 1 сентября будут восстановлены 23 учреждения. Разработан план резервного распределения детей из всех 32 образовательных организаций. На приобретение утраченного имущества в 2019 году выделены субсидии в объёме 468,5 миллиона рублей. Оборудование уже поставляется.

В Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском и Чунском районах в зону затопления попали 26 объектов здравоохранения, в том числе 13 фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время проведено обследование всех объектов. Из 150 утраченных объектов социально-культурного назначения будут восстановлены 136.