Виталий Перетолчин: Иркутская область заранее запустила противопожарные мероприятия

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В южных районах Иркутской области начал действовать особый противопожарный режим. Подготовка к нему в этом году началась намного раньше, чем обычно, об этом рассказал заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания региона Виталий Перетолчин (фракция «Единой России»), сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

– Сказался «горячий» урок 2019 года, когда в одном из самых зеленых субъектов страны выгорело более 600 тысяч гектаров тайги. Среди мер профилактики – контролируемые отжиги сухой травы. Все для того, чтобы в дальнейшем избежать крупных природных пожаров и их перехода на жилой сектор и дачные участки, – отметил он.

Одновременно с этим, по его словам, проведена подготовка сил и средств. «В этом году регион пополнил парк наземной и воздушной техники. Например, количество судов Ан-2 увеличили на 20%. Дополнительный самолет будет нести службу в Усть-Куте. Отмечу, что Ан-2 хорош тем, что авиапатрулирование, поиск пожаров ведут сразу с парашютистами на борту», – рассказал Виталий Перетолчин.

Он подчеркнул, что в этом году перед всеми региональными и местными органами власти, оперативными службами поставлена задача – максимально быстро реагировать на появление очагов возгорания и тушить их в течение 24 часов. «Точки риска уже известны. Группировки экстренных служб увеличены, они будут максимально мобильны», – заверил депутат.

По его словам, на подготовку к пожароопасному периоду из бюджета области выделено 1,1 миллиарда рублей.

– Кроме того, на сессии Законодательного собрания принято решение увеличить объем резервного фонда региона до 1,5 миллиарда рублей. Эти средства, в том числе будут предусмотрены в случае ЧС на тушение пожаров, – заключил Виталий Перетолчин.

Напомним, ущерб от лесных пожаров, произошедших летом 2019 года в Сибири, составил около 7 миллиардов рублей. Иркутская область стала одним из наиболее пострадавших регионов, было зафиксировано более десятка масштабных возгораний общей площадью более 1,6 миллиона гектаров. Пожароопасный сезон в области продлился 178 дней (с 12 апреля до 7 октября).