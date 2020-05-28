Виталий Перетолчин: лаборатория Диагностического центра начнет тестировать на коронавирус

Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Зампред комитета по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении ЗС, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Виталий Перетолчин на заседании депутатского штаба 26 мая рассказал, что в ближайшие дни в Иркутске лаборатория Диагностического центра начнет тестировать на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба партии.

– Большую нагрузку по проведению тестов взял на себя СПИД центр в Иркутске, а также Усть-Илимск, Братск, Ангарск. Сейчас обсуждают возможность перевести в Усть-Кут мобильную лабораторию, которая сможет в сутки проводить до 100 исследований. Но она требует переоснащения, этот вопрос в стадии проработки, – заявил Виталий Перетолчин. – На сегодня за сутки прирост заболевших коронавирусом в регионе 70 человек. Поэтому задача № 1 – максимально сократить это число. Только так Иркутская область сможет перейти на второй этап снятия ограничений. Для этого коэффициент распространения инфекции должен быть меньше 1, сегодня он – 1,6.

Кроме этого, парламентарий сообщил, что итоговая аттестация для одиннадцатиклассников, по предварительной информации министерства просвещения РФ, стартует 3 июля. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые поступают в вузы. Во время экзаменов обязательно усилят меры санитарного контроля.

– Что касается летней оздоровительной кампании, ее планируют открыть с 1 июля. Ориентир, конечно, на санитарно-эпидемиологическую ситуацию. При благоприятном ее развитии, лагеря дневного пребывания могут начать работу во второй половине июня. Главное, организация отдыха для детей в этом году – без дальних поездок. Либо в своем районе, но ни в коем случае не за пределами Иркутской области, – подчеркнул он.

Виталий Перетолчин напомнил, что с 20 мая в регионе действует обязательный масочный режим. Меры защиты необходимо соблюдать при посещении магазинов, во время поездок в общественном транспорте. Также для людей старшего поколения, школьников и студентов до 31 мая в Иркутской области – режим самоизоляции.