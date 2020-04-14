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15.04.2020

Виталий Перетолчин: волонтеры помогут пожилым жителям Приангарья с выгулом собак

Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Во время действия режима самоизоляции волонтеры «Единой России» помогут пожилым жителям Иркутской области с выгулом собак. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС, региональный координатор партпроекта ЕР «Чистая страна» Виталий Перетолчин.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, действующий на территории Иркутской области режим всеобщей самоизоляции – испытание не только для людей, но и для домашних животных, особенно тех, которые требуют ежедневного выгула. В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции питомцев рекомендуется выгуливать в непосредственной близости от места проживания. Пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями сейчас вынуждены оставаться дома. Для их поддержки в Приангарье действует волонтерский центр «Единой России», активисты которого помогут с выгулом домашних питомцев.

– В Иркутской области не установлено штрафов за выгул собак в режиме самоизоляции. Но при этом каждый из нас несет ответственность за своих родных и близких, которых нельзя подвергать опасности. В нашем регионе диагноз коронавирусная инфекция врачи ставят тем, кто не выезжал за рубеж и даже за пределы Иркутской области. Это говорит о том, что вирус передается при обычном общении с друзьями, соседями и так далее, когда вы не используете элементарные меры предосторожности и халатно относитесь к рекомендациям медицинских работников, – отметил Виталий Перетолчин.

По словам Виталия Перетолчина, важно понимать, что режим самоизоляции не должен сказаться на здоровье питомца.

– Поэтому выгул не запрещен. Но к этому также необходимо отнестись со всей ответственностью – прогулка с собакой допускается в непосредственной близости от дома, в радиусе 100 метров. При этом, пожалуйста, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты, находясь на улице. А также старайтесь соблюдать необходимую дистанцию с другими собачниками, – сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что после возвращения домой следует тщательно помыть лапы животного, затем вымыть руки, при необходимости обработать одежду.

– Особо хочу сказать о тех жителях, которые находятся дома на самоизоляции. Им ни в коем случае нельзя выходить на улицу даже под предлогом выгула собаки! В этом случае воспользуйтесь помощью волонтеров, которые работают во всех муниципальных образованиях, – подчеркнул Виталий Перетолчин.

Напомним, волонтерский центр в Иркутской области действует на базе общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Возглавляет центр секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол, заместитель руководителя – Артем Лобков.

Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья.

Для того чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: 8-914-955-75-33, 8 (3952) 34-38-12, 24-02-73, 24-08-59. Далее добровольцы на возмездной основе доставят из магазинов или аптек нужные товары и погуляют с домашним питомцем.

Также на базе волонтерского центра работает отдельная линия правовой помощи гражданам Иркутской области. Получить юридическую помощь можно по номеру 8-914-005-19-05.

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Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
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