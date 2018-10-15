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15.10.2018

Владельцев трёх иркутских детских центров оштрафовали за нарушения

Иркутск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Роспотребнадзор оштрафовал на 50 тысяч рублей владельцев трёх детских развлекательных центров в Ленинском округе Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Претензии со стороны надзорных ведомств возникли к игровому центру «Капитошка», батут-парку «Атмосфера» и игровой комнате «Котовасия».

Инспекторы во время проверок выявили нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе о защите прав потребителей и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, говорят в прокуратуре Иркутской области.

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