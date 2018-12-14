Иркутская область, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Казачинско-Ленский район признан победителем в конкурсе муниципальных программ, направленных на профилактику наркомании.

Как сообщает пресс-служба губернатора, итоги подводятся по итогам 2018 года. Об этом было объявлено 13 декабря на заседании антинаркотической комиссии, которая прошла под руководством первого заместителя губернатора Иркутской области Владимира Дорофеева. Эксперты конкурса отметили, что в отдаленной северной территории профилактике наркомании уделяется большое внимание. Победителю был вручен экспертно-диагностический аппарат «Рефлеком» – тест-система на выявление наркотиков.

– Для Казачинско-Ленского района и районной больницы это нужный подарок. Очень надеюсь, что благодаря этому высококачественному оборудованию в муниципалитете будет налажена полноценная работа по проведению предварительных исследований, – сказал первый заместитель губернатора.

Как отметил Владимир Дорофеев, в Иркутской области на 23% увеличилась раскрываемость наркопреступлений. За 11 месяцев сотрудниками правоохранительных органов выявлено 2 тысячи 764 наркопреступления. Ликвидировано 14 организованных преступных групп, действовавших в сфере наркобизнеса на территории Иркутска, Братска, Шелехова, Ангарска, Усолье-Сибирское, Усть-Илимска, Тайшета, Нижнеудинска и Чунского района. Пресечено свыше 35 каналов поставки наркотиков, в том числе из-за рубежа.

Секретарь антинаркотической комиссии Иркутской области Марина Горохова сообщила, что для совершенствования регионального законодательства в сфере реализации государственной антинаркотической политики по инициативе комиссии с начала года в регионе утверждены ряд нормативных правовых актов. Были приняты концепции развития волонтерской антинаркотической деятельности и наркологической помощи в Приангарье. Кроме того, закреплены полномочия министерства сельского хозяйства региона по проведению мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли. Согласован план мероприятий по развитию региональных сегментов системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства, на 2018-2020 годы.

В период с января по май текущего года 27 тысяч 934 студента, обучающихся в образовательных организациях профессионального и высшего образования Приангарья, прошли социально-психологическое тестирование.

Для анализа и оценки эффективности деятельности муниципальных образований Иркутской области по противодействию распространению наркомании в 2018 году проведены проверки шести муниципальных образований Иркутской области: Свирск, Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район», Чунское районное муниципальное образование, Бодайбинский район, Иркутск. В 2019 году аппарат антинаркотической комиссии в Иркутской области продолжит практику проведения инвентаризации деятельности антинаркотических комиссий муниципальных образований.