Владимир Пучков обсудил с властями Иркутской области готовность к ЧС

Иркутская область, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Глава МЧС России Владимир Пучков провел 29 апреля оперативное совещание рабочей группы правительственной комиссии Иркутской области, основными вопросами которого стали готовность сил и средств территориальных подразделений оперативных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Глава региона Сергей Левченко доложил о готовности органов управления и сил к реагированию на пожары:

– Прошлогодний период показал, что особое внимание необходимо уделять обеспечению первичных средств пожаротушения в населенных пунктах и всесторонней подготовке их к пожароопасному сезону, содержанию источников наружного водоснабжения, созданию противопожарных разрывов между территорией населенного пункта и лесным массивом, опашке, проверке средств оповещения населения и готовности эвакуационных пунктов. Это прямая и в настоящее время наиважнейшая задача органов местного самоуправления.

Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов рассказал об организации защиты населенных пунктов от перехода природных пожаров:

– В ходе подготовки к пожароопасному сезону Главным управлением совместно с Министерством лесного комплекса проведен анализ результатов осенних проверок противопожарного обустройства границ населенных пунктов. По результатам анализа определены задачи органам местного самоуправления и в их отношении организовано осуществление надзора за соблюдением требований законодательства. Всего в Иркутской области 466 населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров, а также 99 объектов защиты, из которых 54 детских оздоровительных лагеря. Их охрану осуществляют 34 пожарно-спасательных гарнизона, профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также добровольные пожарные формирования.

Владимир Пучков попросил руководителей всех задействованных в охране от пожаров структур взять под жесткий контроль систему мониторинга обстановки с пожарами, места возможного их возникновения, профилактическую работу с населением и оперативное реагирование на возгорания и ликвидацию пожаров на ранних этапах в населенных пунктах, в лесах, на землях сельского хозяйства и иного назначения.

– Приоритетным направлением для Иркутской области и в целом для Сибири остается защита населенных пунктов и социальной инфраструктуры в пожароопасный сезон. Этому должно быть уделено максимальное внимание руководителей всех ведомств и служб. За каждый пожар должен нести ответственность виновный, – сказал министр.