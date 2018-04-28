Владимир Пучков вручил награды иркутским пожарным

Иркутск, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Во время рабочей поездки в Иркутск глава МЧС России Владимир Пучков наградил ведомственными медалями пожарных, отличившихся во время службы, и ветеранов пожарной охраны.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

«Поздравляю вас с высокими наградами, вы показали все свои лучшие качества. Пожарные и спасатели каждый день ведут бой с огнём и со стихией!», - сказал Владимир Пучков в ходе торжественной церемонии награждения.

Среди награждённых ветераны пожарной охраны, многие из которых и по сей день продолжают вносить вклад в дело развития безопасности жизнедеятельности населения. Они работают на постах в местных органах власти, в добровольном пожарном обществе и ветеранских организациях.

Владимир Пучков выразил слова благодарности пожарным за их огромный труд, помощь людям и героизм.