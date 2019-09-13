Владимир Путин дал несколько поручений по итогам рабочей поездки в Иркутскую область

Иркутская область, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Иркутскую область 2 сентября 2019 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, правительственной комиссии для ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области поручено обеспечить завершение обследования жилых помещений, пострадавших от наводнения. Это касается и тех домов, по поводу которых люди обратились повторно. Такие объекты признаны пригодными для проживания, но они расположены в зонах затопления и подтопления, либо стоят отдельно на улицах, где большинство жилых домов разрушено в результате наводнения или подлежит сносу.

Первый доклад президенту по этому поводу должны представить до 25 сентября.

Также президент поручил обеспечить завершение работы по персонифицированному учету людей, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениям либо в капремонте, в том числе с учётом строительства нового жилья на выделенных для этой цели земельных участках, оформлению им необходимых документов.

Кроме того, в списке поручений – необходимость обеспечить информирование людей о планах по размещению новых дамб, принятие решение о компенсации пострадавшим от наводнения, студентам ссузов и вузов, огородникам. Также до 1 ноября Владимиру Путин должны представить предложения об освобождении от обложения налогом на доходы физических лиц всех видов доходов пострадавших в чрезвычайных ситуациях, полученных ими в денежной или натуральной форме.

Совместно с Центральным банком Российской Федерации правительственной комиссии поручено проработать вопрос с кредитными организациями о реструктуризации кредиторской задолженности пострадавших от наводнения на территории Иркутской области.

Правительству Российской Федерации поручено до 15 октября предусмотреть при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов дополнительные бюджетные ассигнования на восстановление жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области.

Совместно с Кабмином правительство Иркутской области до 1 марта 2020 года поручено подготовить и утвердить план экономического развития муниципальных районов Иркутской области, пострадавших в ходе наводнения, предусмотрев в том числе меры по поддержке малого и среднего предпринимательства и по привлечению инвестиций крупных компаний.

В рамках подготовки плана экономического развития муниципальных районов Иркутской области необходимо рассмотреть вопрос о прохождении проектируемой воздушной линии 220 киловольт от энергетических сетей в республику Тыва через Тулунский район, предусмотрев энергоснабжение населённых пунктов горной Тофаларии Нижнеудинского района. Кроме того, совместно с Челябинским трубопрокатным заводом рассмотрят вопрос о размещении перерабатывающего производства руды, добываемой на Зашихинском месторождении, на территории Тулунского района с учетом имеющихся промышленных мощностей компании «Востсибуголь». Также предполагается проработать вопрос обеспечения строительства технологических дорог от месторождений угля до места его перевалки на железнодорожный транспорт в целях снижения негативного воздействия тяжеловесного автомобильного транспорта на сеть автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения.

Верховному Суду Российской Федерации до 1 ноября поручеено в целях своевременного рассмотрения судебных дел районными судами Иркутской области, защиты прав и законных интересов граждан обеспечить временное возложение обязанностей отсутствующих судей районных судов на судей иных районных судов Иркутской области и судей, находящихся в отставке.

Правительству Иркутской области рекомендовано до 1 октября 2019 года принять меры по оплате хозяйствующим субъектам, включая общество с ограниченной ответственностью «Московский тракт», работ, выполненных в ходе ликвидации последствий наводнения, произошедшего на территории Иркутской области. С учетом ранее данных поручений региональные власти должны до 1 ноября обеспечить оборудование контейнерных площадок и вывоз твердых коммунальных отходов из села Куда, а также до 15 сентября – принять меры по решению проблемных вопросов, поднятых гражданами, пострадавшими от наводнения, в ходе рабочей поездки Владимира Путина 2 сентября в Иркутскую область.