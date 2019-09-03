Владимир Путин проверил исполнение поручений по решению проблем конкретных семей в Тулуне

Тулун, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин, который находится в Тулуне с рабочим визитом, пообщался с жителями города, с которыми встречался в рамках своего визита 19 июля, и проверил исполнение поручений по решению проблем конкретных семей. Как сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области, в частности, среди семей, которым оказана помощь после личного обращения к президенту РФ – Татьяна Семенова, мама троих детей. У нее решен вопрос в отношении сына о выплате невыданной зарплаты и выдачи трудовой книжки работодателем. Дополнительно оказана помощь в приобретении дома 82,8 кв м и однокомнатной квартиры 31 кв м в Тулуне. Ольге Емышевой помогли приобрести дом с земельным участком в Новосибирске. Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Ясюку помогли приобрести однокомнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Семья Александра Дуденкова переехала в трехкомнатный дом 120 кв м с земельным участком в деревне Куда Иркутского района. У него 3 августа родился сын Федор. Любовь Дунцова переехала в однокомнатную квартиру в Иркутск. Дополнительно оказана помощь в решении вопроса на получение компенсации за утрату урожая сельскохозяйственных культур при утере дачи и дачного участка. В свою очередь Галина Кутявкина приобрела двухкомнатную квартиру в Красноярске. Дополнительно оказана помощь в оформлении документов на получение компенсации за утрату урожая сельскохозяйственных культур. Кроме того, участниками встречи стали семьи, которые лично встречались с президентом России в Москве в июле 2019 года. Так, Оксана Вотинцева мама трех ребятишек решила остаться в Тулуне. С использованием выплаты на приобретение жилья купила четырехкомнатную и однокомнатную квартиры. Татьяна и Виктор Лысенко тоже приобрели новую четырехкомнатную квартиру в родном городе. Семье Екатерины Есперовой с тремя детьми помогли найти и купить трехкомнатную квартиру в Красноярске, а для свекрови – трехкомнатную квартиру в Тулуне. Дополнительно оказана помощь по устройству в Красноярске детей в детский сад и школу и трудоустройству взрослых. Матвей Сафронов с мамой Анной Николаевной уже переехали в трехкомнатный дом в Иркутске. Дополнительно оказана помощь по устройству ребенка в детский сад и трудоустройству взрослых. Большой семье Галины Амировой, в которой растет пять детей, помогли в покупке трехкомнатного дома с земельным участком 15 соток и двухкомнатной квартиры в Тулуне. Дополнительно оказана помощь по устройству детей в детский сад. Владимир Путин поблагодарил на встрече жителей подтопленных территорий, представленных к наградам «За спасение погибавших». Так Николай Алексеенко в период затопления на собственной моторной лодке эвакуировал 80 жителей села Евдокимово. Артем Мингазов спас на своей лодке не только 89 человек, но и животных. Александр Смолягин спас на своей лодке 112 человек. Евгений Татарников вывез с места затопления на своем автомобиле 213 человек. Константин Хохлов на собственной моторной лодке эвакуировал 70 человек села Евдокимово, а Александр Якубов – на своем автомобиле 224 человека. Наталья Торгольская, заведующая ФАП, который оказывал медицинскую помощь жителям поселка Вознесенский Нижнеудинского района, передала президенту обеспокоенность жителей судьбой своего поселка, и озвучила проблему, когда на подтопленных улицах после обследования остаются всего по несколько домов, которые будут ремонтироваться. Председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко сообщил, что дал поручение главам муниципалитетов принимать решение о сносе без решения комиссии. Олег Леонов, который в период подъема воды в реке Ия на личной аэролодке эвакуировал с крыш затопленных домов более 200 человек, сообщил о проблеме оплаты за работу его организации за уборку мусора с разрушенных улиц. Владимир Путин дал поручение разобраться в этом вопросе главе муниципалитета. Президент подчеркнул, что в дальнейшем необходимо сделать города и поселки, попавшими под затопление, привлекательным для жизни. – Чтобы развивать город, необходимо создать программу по развитию экономики территорий, попавших под затопление, подготовить план поддержки бизнесом городов, и в целом большими крупными предприятиями, – отметил президент. Врач-терапевт Нижнеудинской районной больницы Марина Балганова, которая во время наводнения спасла 25 больных и персонал больницы, передала главе страны просьбу жителей Алыгджера о строительстве дамбы. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, в свою очередь, сообщил, что в настоящее время уже ведется проектирование дамбы в Алыгджере. – Зимой будет проложена дорога и завезены строительные материалы, сейчас завезли мобильную наливную дамбу. В следующем году в поселке будет строиться школа– детский сад, – доложил президенту губернатор. На встрече также присутствовали школьники, которые были представлены к благодарности президента РФ за работу и помощь во время наводнения. Лилия Татарникова учащаяся 10 класса школы №25 Тулуна составляла списки пострадавших, распространяла информацию о ЧС, участвовала в разгрузке гуманитарной помощи, занималась фасовкой продуктов, приготовлением пищи на кухне в ПВР, кормила лежачих больных, Марат Самусенко, ученик 11 класса гимназии Тулуна оказывал помощь в размещении пострадавших людей, занимался погрузкой и разгрузкой гуманитарной помощи, отловом вместе со спасателями потерявшегося домашнего скота, расчисткой территорий от завалов и мусора. Юрова Екатерина, учащаяся 8 класса школы №6 Тулуна занималась разгрузкой гуманитарной помощи, выдачей хлеба и воды в пунктах размещения пострадавших, фасовкой продуктов питания. Антон Московских выпускник школы №1 Тулуна работал в ПВР, занимался разгрузкой фур с гуманитарной помощью, раздачей воды, адресной доставкой помощи. – Вы – молодцы, мужественно проходите это испытание, это проверка на самые высокие качества, награды – это только наше признание ваших качеств, на которые можно только равняться, – подчеркнул президент. Как помочь пострадавшим от паводков в Иркутской области: реквизиты – на сайте Телеинформа.

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