Власти Иркутска: с июля увеличится финансирование из бюджета Приангарья на бесплатное питание школьников

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - С июля этого года увеличится финансирование из бюджета Иркутской области на бесплатное питание школьников из малообеспеченных семей. Об этом 25 апреля на депутатских слушаниях в думе Иркутска рассказала заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре города Татьяна Эдельман. – Наша законодательная инициатива по бесплатному питанию до сих пор постоянно получает поддержку и расширяется, – отметила она. – Сейчас учащиеся из малоимущих семей получают бесплатное питание на 58 рублей в день, из которых 30 рублей оплачиваются из областного бюджета, а 28 – из городского. С июля будет сделан переасчет и из областного бюджета будет на эти цели поступать сумма в размере 25% суточной потребности ребенка. Это будет почти 48 рублей дополнительно. Она также сообщила, что в Иркутске дополнительно определены категории учащихся, имеющих право на бесплатное питание за счет средств бюджета города на 58 рублей в день. Это дети-сироты, дети-инвалиды, дети из семей беженцев и из семей, находящихся в социально опасном положении. Всего в 2017 году 17,6 тысячи учащихся получали бесплатное питание, на это из бюджета города затрачено 143 млн рублей. В 2018 году предусмотрено 65,5 млн рублей, так как доля софинансирования из областного бюджета увеличена. Татьяна Эдельман рассказала также о других мерах социальной поддержки населения областного центра из городского бюджета. По ее словам, соцподдержка осуществляется по трем направлениям – дополнительные меры поддержки отдельных категорий населения, дополнительные меры поддержки молодежи и молодых специалистов и предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим общественным организациям на реализацию социально значимых проектов. По первому направлению ежегодно в рамках нескольких муниципальных программ выделяется 346 млн рублей. В том числе по программе социальной поддержки населения Иркутска предусмотрено оказание материальной помощи находящимся в трудной жизненной ситуации семьям и одиноким гражданам. Всего в 2017 году такую помощь получили 1254 человека на сумму более 8,2 млн рублей. Кроме того, помощь оказана жителям, имеющим в семье онкологических больных в терминальной стадии – это 502 человека, инвалидов первой группы – 424 человек, детей-инвалидов с онкологическими или гематологическими заболеваниями – 223 человека. А также тем, кому необходимо реабилитационное санаторное лечение после перенесенного заболевания, на подготовку к началу учебного года. На текущий год на оказание помощи людям в трудной жизненной ситуации также предусмотрено почти 9 млн рублей. Также из бюджета выделяется матпомощь долгожителям Иркутска – в 2017 году ее получили 342 человека на 430 тысяч рублей. Для поддержания здоровья жителей, страдающих хроническими заболеваниями, из бюджета города выделяются средства на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами. В 2017 году 8272 жителя получили бесплатные лекарства на 38,8 млн рублей. На 2018 год заложено 40,7 млн рублей. Кроме того, для детей в возрасте от шести месяцев до двух лет из малоимущих семей предусмотрено обеспечение детским питанием – получили 1753 ребенка. Иркутянам, проживающим в неблагоустроенных и полублагоустроенных домах, не имеющих горячего водоснабжения, из бюджета Иркутска предоставляются льготы на услуги бань в виде скидки – 50% ветеранам, вдовам ветеранов войны, инвалидам, опекунам, школьникам, 100% - детям дошкольного возраста. В 2017 году этой мерой поддержки воспользовались 3052 человека. Кроме того, жители Иркутска получают меру соцподдержки на проезд в городском пассажирском транспорте. 29,5 тысяч пенсионеров, которые не имеют права на льготы по федеральному или областному законодательству, ежемесячно получают на оплату проезда 150 рублей. В 2017 году на это израсходовано 53,6 млн рублей. На 2018 год запланировано 53,9 млн рублей. Также 7216 учащихся из малоимущих и многодетных семей получили проездные билеты на 42 млн рублей. 774 малообеспеченных студента воспользовались 50%-й скидкой на проездные. Кроме того, с 15 апреля по 15 октября за счет бюджета города предоставляется льготный проезд по садоводческим маршрутам. 1914 учащихся из малоимущих семей были обеспечены бесплатными проездными билетами. 11,6 тысячи пенсионеров, не имеющих права на поддержку по федеральному и областному законодательству, получили льготы в виде 50% скидки от стоимости проезда. Также в бюджете города предусмотрена поддержка спортсменов, добившихся высоких результатов. Они в зависимости от ранга соревнований получают единовременно от 10 тысяч рублей до 500 тысяч рублей (олимпийские чемпионы). В 2017 году такую выплату получил 71 спортсмен. По еще одной программе – по поддержке маломобильных групп населения – такие выплаты получили еще 16 спортсменов и тренеров на сумму 560 тысяч рублей, а в 2018 году получат 26 человек на сумму 3,2 млн рублей, так как наши спортсмены стали победителями сурдолимпийских игр. Что касается поддержки молодежи и молодых специалистов, то на это в 2017 году из бюджета города потрачено 60 млн рублей, в том числе более 57 млн рублей – на поддержку молодых специалистов-медиков, на поддержку одаренных студентов – 2 млн рублей. Кроме того, в бюджете предусмотрена выплата единовременной стипендии талантливым студентам в размере 15 тысяч рублей. Ее получили 43 студента. Также заложена единовременная стипендия мэра одаренным детям в размере 2 тысячи рублей, ее получили 300 учащихся. Еще 55 стипендий на общую сумму в 850 тысяч рублей было выплачено детям, достигших успехов в сфере искусств. Кроме того, появилась новая мера поддержки – единовременная именная стипендия мэра студентам, аспирантам и ученым за разработки в сфере науки и техники для нужд городского хозяйства. В 2017 году ее получили 25 человек на 600 тысяч рублей. Для привлечения медицинских работников в бюджетные организации предоставляется единовременная выплата врачам, фельдшерам станций скорой помощи по 100 тысяч рублей и медсестрам и фельдшерам поликлиник – 50 тысяч рублей. В 2017 году такую выплату получили 132 медицинских работника, закрепившись на три года в медицинских организациях города. Молодым педагогам установлены повышающие коэффициенты к зарплате, они начислены в прошлом году 556 специалистам, и выплаты единовременного пособия в первый год работы в размере 50 тысяч рублей – ее получили 180 человек. Что касается поддержки молодых педагогов музыкальных, художественных школ и школ искусств, то им выплачивается единовременная сумма поддержки в размере 50 тысяч рублей – ее получили в 2017 году семь специалистов. Такую же выплату молодым специалистам муниципальных учреждений культуры получил один человек. Ежегодно на соцподдержку НКО из бюджета города направляется более 23 млн рублей в виде субсидий на достижение поставленных целей по результатам конкурса социальных проектов. В 2017 году 21 городская общественная организация получила субсидий на 8,5 млн рублей. Кроме того, 3,5 млн рублей в бюджете предусмотрено на возмещение затрат НКО по организации летнего отдыха детей, что позволило охватит дополнительно 877 несовершеннолетних. Еще 5 млн рублей получили шесть общественных организаций на проведение российских и международных соревнований. 22 организации получили 1,1 млн рублей на реализацию проектов в сфере культуры. 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