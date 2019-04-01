Власти Иркутской области рассчитывают на улучшение ситуации с мониторингом лесных пожаров

Иркутская область, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2019 году благодаря системе «Безопасный город» планируется обеспечить бесперебойный поток информации по лесопожарной обстановке. Об этом 2 апреля на коллегии ГУ МЧС по Иркутской области заявил председатель правительства региона Руслан Болтов.

По его мнению, применение уникального технического инструментария позволит улучшить ситуацию с мониторингом лесных пожаров в Иркутской области.

– Инструментарий потребовал ощутимых затрат бюджета и существенной доработки. Мы, наверное, пока единственные в Российской Федерации, кто в рамках проекта «Безопасный город» поставит гидрохимические посты. Они появятся на озере Байкал, что позволит в режиме постоянного мониторинга наблюдать за ситуацией вокруг него, – сказал Руслан Болотов.

Он также отметил, что в 2019 году «существенно увеличивается объём средств на создание систем ПХС третьего типа». В этом году планируется купить ещё одну станцию, которая покроет несколько районов. Руслан Болотов считает, что эти станции во многом способствуют улучшению ситуации с точки зрения прохождения огнём территорий.

– К сожалению, не всегда нам удаётся справиться с антропогенным фактором и снизить количество пожаров. А вот площадь территории, пройденной огнём, существенно меняется после того, как мы технически прикрываем их таким станциями, – говорит председатель правительства Иркутской области.

Также в этом году увеличивается финансирование на оснащение муниципалитетов техническим потенциалом. Планируется приобрести 26 единиц лесопожарной техники. Кроме того, впервые выделены средства из федерального бюджета.

– Ключевое в этом – правильное использование этой техники. Это вопрос оперативного взаимодействия. Я могу привести примеры, когда мы вынуждены задействовать областной ресурс для выполнения не совсем профильных для нас задач на территориях, которые не находятся в прямом нашем управлении. Это ликвидация пожаров при переходе с земель министерства обороны и Прибайкальского нацпарка, – сказал Руслан Болтов.

Продолжится работа и по обеспечению районов пожарными депо. Особенно это актуально для Иркутского района, где за последние годы значительно изменились численность населения и социальный состав. На это выделено около 55 млн рублей, новые объекты появятся в 2019 году.

Напомним, ранее министр лесного хозяйства Иркутской области Сергей Шеверда заявил о шестикратном снижении ущерба от лесных пожаров в Иркутской области. По его словам, прошедший сезон был короче сезона 2017 года почти на месяц. Количество пожаров снизилось в 1,7 раза. В 2018 году пожароопасный сезон в лесах Иркутской области длился 151 день, в 2017 – 174. Без учета пожаров в зоне космомониторинга, в лесном фонде в Иркутской области было зарегистрировано 631 возгорание, в 2017 году – 1061. Общая площадь, пройденная огнем, опять же без учета необслуживаемых пожаров, составила 85 тысяч 745,1 га, в 2017 году – 284 тысячи 554,4 га. В январе 2019 года лесхоз Иркутской области объявил три тендера на авиапатрулирование лесов.