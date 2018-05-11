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11.05.2018

Власти Приангарья отчитались перед Сергеем Меняйло о ситуации с паводками в регионе

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В настоящее время гидрологическая обстановка на территории Иркутской области стабильная, подтопленных населенных пунктов и объектов инфраструктуры нет. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на его председателя Руслана Болотова.

Как он доложил на заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС при полномочном представителе президента РФ в СФО, которое провел полпред Сергей Меняйло в режиме видеоконференции, вскрытие рек в Иркутской области произошло в соответствии с прогнозами – от трех до тринадцати дней раньше средних многолетних сроков. Мониторинг паводковой ситуации осуществляется силами 135 стационарных гидрологических постов и развернутых на период паводка 27 временных.

Для безаварийного пропуска паводковых вод муниципальными образованиями области заблаговременно пропилили более 13 километров льда, зачернено около одного квадратного километра. Взрывали лед на реках Тайшетского и Катангского районов, на это израсходовано около двух тонн взрывчатки.

Для предупреждения и ликвидации паводков в этом году была создана группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Иркутской области в составе 10 тысяч 665 человек и 1513 единиц техники. Особое внимание было уделено информированию населения, в том числе через соцсети. Кроме того, было организовано информационное взаимодействие с ГУ МЧС по республике Саха (Якутия).

– Проведенный комплекс дополнительных мероприятий на муниципальном и региональном уровне позволяет нам оперативно реагировать на складывающуюся обстановку, связанную с негативным воздействием паводковых вод, – констатировал Руслан Болотов.

Подводя итоги, Сергей Меняйло отметил, что еще не во всех сибирских регионах прошла первая волна паводков. Синоптики прогнозируют обильное таяние снега в горах, в связи с чем можно ожидать вторую волну. Полпред призвал руководителей региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям не снижать готовности сил и средств к возможному оказанию помощи населению и ликвидации последствий ЧС.

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