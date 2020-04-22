Власти Приангарья предполагают, что часть населения региона переболела коронавирусом до пандемии

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В правительстве Иркутской области предполагают, что часть населения Приангарья переболела коронавирусной инфекцией в бессимптомной или легкой форме или под видом ОРВИ. В связи с этим запланировано дополнительное тестирование, рассказала 22 апреля на депутатском штабе при облпарламенте и.о. зампредседателя регионального правительства Валентина Вобликова.

В настоящее время в Иркутской области исследования на COVID-19 методом ПЦР-диагностики проводят семь лабораторий. Готовят к открытию лаборатории в городской поликлинике Усть-Илимска, Ангарском лечебно-диагностическом центре, Братской районной больнице и областном кожвендиспансере. На сегодняшний день проведено около 30 тысяч исследований.

Однако те тесты на коронавирус, с которыми работают в России, требуют особой подготовки материала и комплекса реагентов, которых, по словам Валентины Вобликовой, «крайне недостаточно по всей России».

– Всего в России в настоящее время существует 11 тестов на COVID-19, при этом часть из них пока не получила лицензию или проходит регистрацию. Так, например, в Иркутской области отрабатываться будет не только ПЦР-диагностика, но и метод ИФА-диагностики (иммуноферментный анализ) для выявления иммунной «прослойки» организма, – сообщила Валентина Вобликова.

Сейчас областное правительство договорилось с Иркутским государственным медицинским университетом: в последнюю неделю апреля вуз начнет проверять своих сотрудников и студентов, недавно перенесших респираторные заболевания, на напряженность иммунитета. ИФА-диагностика позволит выявить иммуноглобулины G, которые характеризуют появление антител к COVID-19.

Кроме того, есть хроматографический метод диагностики – по капиллярной крови. Он дает результат в течение 10 минут. Пока что этот тест проходит регистрацию. Это экспресс-метод, но его стоимость достаточно высока – около 3 тысяч рублей одно исследование. Но такие тесты тоже иногда нужны, чтобы очень быстро решить, куда госпитализировать пациента, пояснила Валентина Вобликова.

Также рассматривается один из новых тестов, который еще не зарегистрирован. Он, как и предыдущий метод, для исследования использует капиллярную кровь. По ней определяют иммуноглобулин М, который характеризует острое течение заболевания.

Вместе с тем, подчеркнула Валентина Вобликова, согласно разъяснению главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой допустимо использовать только сертифицированные и разрешенные к применению на территории РФ тесты:

– Предложений идет много, звонят из Китая, Кореи, Швейцарии. Но все эти тесты перед применением должны пройти обязательные лицензирование и сертификацию в России, – пояснила и.о. зампредседателя областного правительства.