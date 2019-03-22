Власти Приангарья сообщают о снижении заболеваемости наркоманией в регионе

Иркутская область, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Степень наркопотребления в Иркутской области по итогам 2018 года составила 390,69 человек в расчете на 100 тысяч населения, что на 4,1% ниже уровня 2017 года. Об этом стало известно на заседании антинаркотической комиссии в правительстве региона 22 марта, сообщает пресс-служба губернатора.

Как сообщила помощник губернатора по обеспечению исполнения отдельных полномочий, секретарь антинаркотической комиссии в Иркутской области Марина Горохова, анализируя заболеваемость наркоманией, можно отметить, что в регионе за последние пять лет отмечается снижение общей заболеваемости и обращаемости лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями. Также фиксируется снижение количества граждан с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания», падает уровень наркопотребительства среди несовершеннолетних.

Об итогах реализации мероприятий областной подпрограммы в сфере профилактики наркомании в 2018 году рассказал заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Артем Миронов.

– Из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году было выделено 74 млн 205 тысяч рублей. Особое внимание было уделено развитию волонтерского антинаркотического движения в регионе. Так, в 2018 году специалистами Центра профилактики наркомании подготовлено 546 волонтеров, специалистами региональной системы на местах – 4771 доброволец, – отметил замминистра.

Как пояснил Артем Миронов, в 2018 году постановлением правительства Иркутской области утверждена подпрограмма «Комплексные меры профилактики на 2019-2024 годы государственной программы «Молодежная политика». Объем финансирования подпрограммы на 2019 год составляет 78 млн 485 тысяч рублей. В документе отражены основные направления комплексного решения вопроса наркомании. Выделено финансирование на проведение I Всероссийского Байкальского форума профилактических проектов и лучших практик в сфере сохранения психологического здоровья, профилактики наркомании и других социально-негативных явлений, который пройдет с 28 по 30 мая в поселке Листвянка Иркутского района.

В рамках реализации подпрограммы на этот год увеличено финансирование на предоставление субсидий некоммерческим организациям с 350 тысяч рублей до одного миллиона рублей. В 2019 году за счет субсидии в негосударственные реабилитационные центры по индивидуальным сертификатам будут направлены 22 человека.