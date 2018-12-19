Власти Приангарья заявляют о снижении числа сирот, не живущих в семьях

Иркутская область, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из 16 тысяч 786 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 14 тысяч 945 (89%) живут в замещающих семьях. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Как отмечается, одновременно с этим в 2018 году на 12,2% снизилось количество сирот, которые живут в домах ребенка, детских домах – с 2027 до 1779 человек. Для сравнения, три года назад года этот показатель составлял 4809 человек.

– По инициативе главы региона Сергея Левченко с этого года приемным семьям в Иркутской области предоставляется бесплатная путевка и проезд к месту отдыха в оздоровительные лагеря, расположенные на территории региона. С этого года опекун имеет право самостоятельно приобрести путевку и получить компенсацию 50% стоимости путевки и проезда ребенка к месту отдыха и обратно. Объем средств из областного бюджета на эти цели составил более 1, 8 млн рублей, – пояснили в облправительстве.

В целом в этом году финансирование детской оздоровительной кампании из средств областного бюджета увеличено на 32 млн рублей и составило 658,3 млн рублей.