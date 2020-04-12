Власти Усть-Кута сообщили о травле семьи, в которой обнаружили случай заболевания коронавирусом

Усть-Кут, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте семья, в которой обнаружен больной коронавирусом ребёнок, подверглась травле. К ним приставлена охрана, в полицию направлено обращение о проверке факта разглашения персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В местной мэрии пояснили, что случай заболевания выявили у семилетнего ребёнка. Он вместе со старшей сестрой и матерью вернулся домой с отдыха в Таиланде. При этом семья в полном составе находилась в режиме самоизоляции в течение 14 дней. Признаков заболевания ни у кого не было, женщина вышла на работу. Через сутки после этого из Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока пришли результаты анализов всей семьи на covid-19.

– У женщины и ее старшей дочери анализы были отрицательные, а у семилетнего ребенка тест показал положительный результат. При этом у ребенка нет признаков заболевания, течение covid-19 проходит бессимптомно, – рассказали в администрации Усть-Кута.

После публикации информации оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Иркутской области о появлении в Усть-Куте первого зараженного, в социальных сетях города начали появляться данные о семье, а также оскорбления и угрозы. В общегородской вайбер-группе оказались сведения о месте жительства членов семьи и месте работы родителей ребёнка, а также персональные данные всех членов семьи. Семья отказалась от госпитализации и продолжает оставаться в своей квартире. К ним прикреплен отряд полиции для охраны.

Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи. Прокуратура Усть-Кута анализирует правовые основания, по которым в подъезде многоквартирного дома, где живет семья, можно было бы ввести карантин.

Территориальный отдел Роспотребнадзора в Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах устанавливает контакты, в результате которых могло произойти заражение - помимо матери ребёнка, которая на один день вышла на работу, в семье проживает отец, работающий вахтовым методом, который всё это время находился дома, возможно, имея бытовые контакты с соседями и друзьями.

Напомним, в Иркутской области за сутки число заболевших коронавирусной инфекцией осталось на уровне 35, из которых два – летальные случаи. Случаи заболевания зафиксированы в восьми муниципалитетах – Иркутске, Ангарске, Усть-Куте, Иркутском, Шелеховском, Осинском, Братском, Аларском районах. В пяти случаях заболели туристы, вернувшиеся из Таиланда, по одному – из Испании и ОАЭ. Три случая заболевания у прилетевших из Бурятии, два – из Москвы, один – из Санкт-Петербурга. Ещё 22 человека заразились коронавирусом в результате контактов в Иркутске и области.